Festiwal FAMA 2026: pierwszy dzień. "No i słuchaj, nie uwierzysz!"

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Kilka tygodni temu usłyszałam, że mówienie, że FAMA to jeden z moich ulubionych festiwali, to mocne słowa jak na kogoś, kto na takie imprezy jeździ co tydzień. No może i tak, ale niczego nie odwołuję. Po pierwszym dniu tylko myślę, że może już nie "jeden z ulubionych", a ulubiony?

Kolorowy pojazd sceniczny podczas Festiwalu FAMA w Świnoujściu otoczony tłumem ludzi nocą, w świetle radiowozu.
Festiwal FAMA odbywa się w ŚwinoujściuMagda Boruchmateriały prasowe

Na początek muszę coś wyjaśnić, żeby nie było niedomówień. Na tyle polubiłam ten festiwal po mojej pierwszej edycji, że na drugą przyjechałam już jako rzecznik. Ale teraz piszę jako dziennikarz i jak mi się coś nie spodoba, to dam znać. Przy czym w tamtym roku rzecznikiem nie byłam i zachwycona byłam każdym jednym wydarzeniem. I klimatem. Bo jak mówił Patryk Stanisz, czyli dyrektor festiwalu, elementem, bez którego FAMA nie byłaby FAMĄ, są ludzie.

Bo właśnie, z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że festiwal rozpoczęła konferencja prasowa. Oprócz przedstawicieli FAMY, czyli wspomnianego Patryka, dyrektora programowego Sławka Przybyła i przypadkowo akurat mnie, byli też pani prezydent Joanna Agatowska, zastępca pani prezydent Roman Kucierski i przedstawiciel jury, dziennikarz Marcin Cichoński. Porozmawialiśmy m.in. o tym, że FAMA to miejsce, gdzie artyści są wolni i mogą wypowiedzieć się na każdy temat, i no owszem, brzmi to patetycznie, ale wystarczy wspomnieć lata PRL-u, kiedy FAMA była właśnie tym miejscem, do którego cenzura nie docierała, a potem popatrzeć na program i choćby tematykę spektakli, które opowiadają o depresji, kryzysie męskości, wojnie czy chorym konsumpcjonizmie, żeby się przekonać, że to nie tylko takie o gadanie.

Padło też ciekawe pytanie, jak Sławek ma się z tym, że wymyślił na koncert finałowy I Ching, a później Grzegorza z Ciechowa, a zaraz potem podobne rzeczy pojawiły się na Jarocinie i Męskim Graniu. Niby Ciechowskiego mogę obronić, bo jarociński projekt nawiązywał do filmu "Moja krew, twoja krew" i twórczości Republiki, aaaale i tak podtrzymuję tezę sprzed roku, że FAMA jest tym miejscem, w którym takie projekty pojawiają się pierwsze.

Ruszyła FAMA. "Walka ze swoim cieniem"

Po konferencji przenieśliśmy się do biblioteki miejskiej, na takie już naprawdę pierwsze wydarzenie festiwalu, czyli wystawę fotograficzną "Widzialne / Niewidzialne" Lilianny Słaby, potem z kolei w Muzeum Rybołówstwa Wiktoria Cwityńska opowiedziała o swoim projekcie "Tuna D'Artista", który był ingerencją w zbiory wspomnianego muzeum, a tytułem nawiązuje do słynnego dzieła Piera Manzoniego "Merda d'artista" - zresztą jednego z najbardziej kontrowersyjnych w historii, bo artysta zapakował swoje odchody w 90 puszek, zainspirowany wypowiedzią swojego ojca, że "jego praca to g..no". Sztuka. Ale wracając - to ogromny plus FAMY właśnie, że możemy z tym artystą porozmawiać twarzą w twarz. W tamtym roku nie udało mi się dotrzeć na sztuki wizualne, a w tym roku owszem i bardzo mnie to cieszy.

Zobacz również:

Fama 2025: Sławek Przybył podczas koncertu "Tu był Grzegorz z Ciechowa"
Festiwal Fama

Sławomir Przybył o festiwalu FAMA: Sztuka jest bardziej humanitarna niż cyfrowa [WYWIAD]

Damian Westfal

Następnie przeskok do Miejskiego Domu Kultury na spektakl gospodarzy, czyli "Ping Pong" Gliwickiego Teatru Tańca, w reżyserii Miszy Czornego. I to było pierwsze 40 minut ciar, bo zobaczyliśmy historię o "walce ze swoim cieniem". Czy raczej z demonami. Historię o depresji, z którą ludzie zmagają się w samotności. Najpierw bezsilność, chwila ogromnej energii, potem zabawa, która wcale nie jest zabawna, znów bezsilność, w końcu przełamanie, początek ruchu... Te słowa, że "Każda noc kiedyś się skończy" i rozpaczliwie powtarzane "Dzisiaj spotka mnie coś pięknego" na długo zostaną w mojej głowie.

Drugim spektaklem były "Plastry" Weroniki Orawiec i Urszuli Gołdowskiej, który jednocześnie był pierwszym spektaklem konkursowym. No i powiem tak - zaznaczając, że znam się na teatrach, jak na samochodach mniej więcej, więc mogę powiedzieć tylko, czy mi się podoba, czy nie - podobał mi się, temat był mega ciekawy, ale nie miałam tego uczucia, że "jej, na pewno wygra". Zobaczyliśmy historię o tym, jak ludzie odsłaniają się, będąc przypadkowo świadkami śmierci młodej dziewczyny pod kołami tramwaju. Nie ma tu sztuk o niczym i takich, które by czegoś w serduszku nie ruszyły.

Festiwal FAMA 2026: "Tak, wyszła laurka"

I na koniec... Mówiłam to codziennie rok temu, mówiłam to też na konferencji - FAMA umie w piękne zakończenia. Tym razem dostaliśmy coś nawiązującego do starych FAM, czyli paradę przez miasto. Była to "Galera", która ruszyła z Placu Słowiańskiego, zbierając po drodze masę, ale naprawdę masę mieszkańców i turystów, i był rave, i "pełza narzędzie umysłu, jak wąż", i nawet był hejnał mariacki, i poprzebierani ludzie tam tańczyli i machali parasolami plażowymi, i był dym, i... I wiem, że to brzmi, jakbym opowiada, co mi się śniło, zaczynając od "No i słuchaj, nie uwierzysz!", ale to wszystko wydarzyło się naprawdę i było totalnie najpiękniejszym momentem FAMY, jaki dotąd przeżyłam. Wszystko zakończyło się przy Urzędzie Miasta, gdzie odbył się mapping. I to był tak naprawdę pierwszy raz tej edycji, kiedy przypomniało mi się, dlaczego zawsze nazywam ten festiwal inspirującym i jak wiele we mnie podziwu dla tego, co ludzie potrafią stworzyć.

Tak, wyszła laurka. Tak, zachwycam się. Ale nie, nie dlatego, że mam z tym festiwalem jakieś powiązanie. FAMA to po prostu fantastyczne miejsce, które zaskakuje mnie każdym jednym wydarzeniem. "Pełza narzędzie umysłu - WĄŻ" na zawsze w mojej głowie.

Emanuel "Jagari" Chanda (W.I.T.C.H.): "Życie zostało mi dane na nowo" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze