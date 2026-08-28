Festiwal FAMA 2026: czwarty dzień. "To jest ten słynny networking" [RELACJA]

Czwartek zaczęłam od side questa, który brzmiał "Wypatruj chłopaka z różowym workiem". Ostatecznie okazało się, że chodziło o performans "Modlitwa o koniec" nawiązujący do ocenzurowanego przez Tadeusza Kantora projektu Marii Pinińskiej-Bereś. Taka sztuka jest trudna do ocenienia, zwłaszcza jak się na tym człowiek zupełnie nie zna, za to zdania o tym, że każdy ma wewnątrz jakieś ciemne miejsce, które powoduje, że czasem czekamy na koniec, były naprawdę ładne.

"Modlitwa o koniec" Magda Boruch materiały prasowe

Następnym punktem mojego czwartkowego programu był spektakl "Sen nocy letniej ZOMBIE". Zapowiadało się dobrze, przedstawienie tematu queerowego w estetyce zombie miało potencjał, ale po wyjściu z sali słyszałam, że zdania są podzielone. Mnie nie do końca przekonało. Drugi spektakl to "Frogshop" Transtopii, który opowiadał o sieci sklepów, które znajdziecie na każdym rogu, ale i o polskim społeczeństwie w ogóle. Tutaj zdecydowanie były momenty, choć nadal moim faworytem jest "Metr na metr".

Koncerty w Hali Basenu Północnego zaczęła Stacha, czyli krakowski akcent na start, czego chcieć więcej. Z tego koncertu najbardziej zapamiętałam "Mama za długo wiązała ci buty, ja nie ugotuje ci zupy". Potężny głos, charyzma, dobre piosenki… Gotowa artystka. Następnie Sea Saw, których słyszałam przez moment w kwietniu na Next Feście, ale tutaj dotarli do mnie bardziej, może dlatego, że warunki do słuchania były bardziej sprzyjające. A może wtedy nie grali tej płyty, która jeszcze nie istnieje, a będzie pierwszym ich albumem po polsku. Top rzecz z koncertu Sea Saw to syntezatory! Wspaniałe. Trzecia propozycja konkursowa to Irys, której niestety nie miałam szansy posłuchać w całości, bo praca wzywała - tak, ponownie narzekam na to, co na wspomnianym wcześniej Next Feście, że muszę pracować, kiedy dzieją się rzeczy! Ale usłyszałam wystarczająco, żeby wiedzieć, że to bardzo emocjonalna dziewczyna i pewnie miałam czego żałować.

Festiwal FAMA: Stacha Magda Boruch materiały prasowe

A o 20 najważniejszy punkt programu, czyli koncert Johna Portera, który przypomniał kultowy już album "Helicopters". Zabawne, że zapytany przeze mnie przed koncertem, jak się czuje z tym, że ta płyta nazywana jest kultową, powiedział, że w sumie to go to nie obchodzi. Mocny statement. Naprawdę nie widziałam nigdy wcześniej tylu osób w Hali. Miło. John Porter to jest pewniak, cały czas z pełną energią, no nie było się do czego przyczepić. No i jak obiecałam, muszę powiedzieć, że nagłośnieniowiec wspaniały! Lepszego w życiu nie poznałam. To jest ten słynny networking.

Ostatnim koncertem konkursowym w czwartek był Michał od kości, którego słyszałam już i polubiłam na półfinałach tegorocznych Wielkopolskich Rytmów Młodych. Ma chłopak talent do pisania chwytliwych piosenek. Postawiłabym go gdzieś obok Jerzego Koczura, a wiadomo, że Jerzy Koczur to jest kocur. W tym roku Michał wydał album "Piosenki z filmów, których nie było", sprawdźcie koniecznie.

Jako ostatnia wystąpiła Marcycha, którą znacie z pewnością z "Must Be the Music". Piękne ma kawałki, chociaż trzeba mieć na nie nastrój, bo wesołym chyba trudno będzie z tego koncertu wyjść. Pojawiło mi się tutaj nieodparte skojarzenie z Dawidem Podsiadłą. I to był niby koniec tego dnia, ale czym byłaby FAMA bez grupowych spacerów po plaży o północy, siedzenia na piasku, patrzenia się w fale i gadania o rzeczach poważnych lub mniej. Mówił to Patryk, nasz dyrektor, na konferencji, powtórzę to znowu: na FAMIE najważniejsi są ludzie.

Festiwal FAMA 2025: "Kury piejo, ja się cieszę" [RELACJA] INTERIA.PL



