Do zdarzenia doszło w okolicy, w której mieszka Phil Rudd. Z ustaleń policji wynika, że Ferrari miało oderwać się od jezdni i przelecieć nad porośniętym roślinnością rondem. Funkcjonariusze odtworzyli przebieg wypadku na podstawie śladów hamowania i uszkodzeń nawierzchni.

Auto następnie opuściło drogę, pokonało krawężnik i uderzyło w niewielkie drzewo. Choć zdarzenie wyglądało groźnie, obyło się bez rannych. Sąd nałożył na muzyka grzywnę w wysokości 500 dolarów oraz zobowiązał go do pokrycia 100 dolarów kosztów sądowych.

Wcześniej usłyszał poważniejsze zarzuty

To nie pierwsze problemy Rudda z prawem. W 2014 roku został zatrzymany w swoim domu, a sprawa dotyczyła między innymi posiadania nielegalnych używek. Muzyk przyznał się do winy. 9 lipca 2015 roku nowozelandzki sąd skazał go na osiem miesięcy aresztu domowego.

Rudd grał w AC/DC w latach 1975-1983, a następnie ponownie od 1994 do 2015 roku. W 2018 roku wrócił do oficjalnego składu, lecz nie uczestniczy w koncertach zespołu.