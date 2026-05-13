Fani oburzeni po ogłoszeniu wyników. "Eurowizja nigdy nie powinna dopuścić ich do konkursu"

Tegoroczna Eurowizja organizowana jest w Wiedniu po ubiegłorocznym zwycięstwie JJ i jego utworu "Wasted Love". Choć konkurs od lat budzi ogromne emocje, tym razem dyskusja wokół wydarzenia wykracza daleko poza kwestie muzyczne.

Najwięcej kontrowersji wzbudził udział Izraela. Jeszcze przed rozpoczęciem konkursu pojawiały się apele o wykluczenie kraju z rywalizacji. Krytycy Europejskiej Unii Nadawców zarzucali organizatorom brak konsekwencji, przypominając, że Rosja została błyskawicznie odsunięta od udziału w konkursie.

W geście protestu z udziału w tegorocznej edycji wycofały się Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia oraz Słowenia. Część nadawców zrezygnowała również z transmitowania widowiska. W efekcie tegoroczna Eurowizja jest jedną z najmniejszych odsłon konkursu od ponad dwóch dekad.

Buczenie i okrzyki na widowni

Podczas pierwszego półfinału Noam Bettan zaprezentował utwór "Michelle". Jeszcze zanim wokalista zakończył występ, z widowni dało się słyszeć buczenie i skandowane politycznych haseł.

Widzowie obecni w hali zwracali uwagę, że reakcje publiczności były znacznie głośniejsze niż to, co usłyszeli telewidzowie przed ekranami. W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się nagrania z trybun, na których wyraźnie słychać protestujących uczestników wydarzenia. Internauci sugerowali również, że realizatorzy transmisji mieli częściowo wyciszać okrzyki tłumu, zastępując je dźwiękiem braw.

Mimo napiętej atmosfery Bettan znalazł się w gronie finalistów. To właśnie ogłoszenie wyników wywołało kolejną falę emocji.

Internet zalały komentarze. "To wstyd"

Tuż po zakończeniu półfinału serwis X wypełnił się tysiącami wpisów komentujących awans Izraela. Dominowały głosy oburzenia i rozczarowania.

"Nie wierzę, że Europa naprawdę na nich głosowała", "Jeśli wygra, będzie jasne, że polityka wygrała z muzyką", "Miałem nadzieję, że jednak się nie zakwalifikują", "To wstyd", "Eurowizja nigdy nie powinna była dopuścić ich do konkursu" - pisali internauci.

W sieci pojawiły się także oskarżenia dotyczące systemu głosowania. Część komentujących sugerowała możliwość sztucznego zawyżania wyników lub wykorzystywania botów do oddawania głosów. Inni podkreślali, że sam udział Izraela w konkursie jest dla nich nie do zaakceptowania.

Nie brakowało również wpisów chwalących państwa, które zdecydowały się wycofać z rywalizacji. Internauci określali bojkot jako "jedyny słuszny ruch" wobec obecnej sytuacji politycznej.

Nie wszyscy krytykowali występ

Choć negatywne reakcje zdecydowanie dominowały, część widzów broniła izraelskiego reprezentanta. W komentarzach podkreślano, że konkurs powinien pozostać wydarzeniem muzycznym, a ocena występów nie powinna być uzależniona od polityki.

"To jeden z najlepszych wokali tego wieczoru", "Piosenka wpada w ucho niezależnie od poglądów", "Noam Bettan świetnie poradził sobie na scenie", "Ludzie powinni oceniać muzykę, a nie kraj" - przekonywali fani artysty.

Sam utwór "Michelle" łączył elementy nowoczesnego popu i fragmenty wykonywane w kilku językach. Wśród eurowizyjnych komentatorów pojawiały się opinie, że muzycznie była to jedna z najbardziej radiowych propozycji pierwszego półfinału.

Eurowizja pod coraz większą presją

Tegoroczna edycja konkursu już teraz określana jest przez wielu komentatorów jako jedna z najbardziej politycznych w historii wydarzenia. Europejska Unia Nadawców musi mierzyć się nie tylko z krytyką widzów, ale również z pytaniami o granice apolityczności konkursu.

Dyskusja wokół udziału Izraela sprawiła, że sama muzyka momentami schodzi na dalszy plan. Emocje wokół półfinału pokazują jednak, że temat prawdopodobnie powróci jeszcze ze zdwojoną siłą podczas wielkiego finału.

