Skandal z Edem Sheeranem w roli głównej rozpoczął się tuż po tym, jak trasa "Loop Tour" zawitała do New Jersey. Wówczas występujący w roli supportu Macklemore na scenie okazał wsparcie Palestyńczykom i wprost mówił o sytuacji panującej w Strefie Gazy oraz na okupowanym Zachodnim Brzegu. Promotor amerykańskiej części trasy, Messina Touring Group, oznajmił później, że część obiektów, do których następnie miał zawitać Sheeran z ekipą, nie zgodziła się na organizację show z udziałem rapera - z obawy o jego sceniczne protesty.

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W geście solidarności z Macklemore'em inni artyści występujący w roli supportów Brytyjczyka podjęli decyzję o opuszczeniu tournee. Pierwszy odszedł Aaron Rowe, który koncertował z gwiazdorem od lutego. Irlandzki artysta zaznaczył, że dalszy udział w koncertach Eda byłby sprzeczny z jego przekonaniami. Następnie trudną decyzję ogłosił Finneas, który miał dołączyć do "Loop Tour" w październiku. Muzyk i brat Billie Eilish podkreślił, że chce tym samym wesprzeć zarówno Macklemore'a, jak i Palestyńczyków.

Lukas Graham, występujący na trasie od sierpnia, również wycofał się z pozostałych koncertów. Później przyszła kolej na zespół Boega, który współpracuje z Sheeranem od lat. Muzycy oświadczyli, że rezygnują z dalszego grania w USA przez próbę "uciszania osób opowiadających się za wolnością", gdyż jako Irlandczycy doskonale wiedzą, z czym radzić sobie muszą Palestyńczycy. "Angażujemy się w walkę o sprawiedliwość i nadal będziemy to robić" - podkreśliła grupa.

Odpowiedź Eda Sheerana po aferze z Mackemore'em

W odpowiedzi na medialny skandal Ed Sheeran wreszcie postanowił zabrać głos i w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że wielokrotnie rozmawiał z przedstawicielami obiektów, próbując znaleźć wyjście z sytuacji. Dodał, że decyzja o wyrzuceniu Macklemore'a nie została podjęta przez niego, gdyż umowa rapera zawiązana była z Messina Touring Group, a nie samym piosenkarzem. "Decyzję o usunięciu Macklemore'a z trasy podjął promotor, nie ja. Nigdy nie zawiódłbym fanów, którzy poczynili już plany, ani nie porzucił ekipy trasy, innych artystów wspierających i muzyków, którzy polegają na mnie w pracy i utrzymaniu" - pisał Sheeran.

Autor hitu "Shape Of You" podkreślił jednocześnie, że stara się być apolityczny i nie chce angażować się w konflikty. Po przeczytaniu oświadczenia fani zarzucili mu natomiast, że dysponując tak dużym kapitałem i popularnością, powinien był stanąć po stronie swoich przyjaciół-artystów, a nie ulegać naciskowi organizacji. Część internautów wprost stwierdziła, że w tym przypadku chcąc nie opowiadać się za żadną ze stron, i tak wybrał jedną z nich.

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Działania i słowa Eda Sheerana sprawiły, że zalała go fala krytyki. Odsunęli się od niego nie tylko współpracownicy, lecz także masa miłośników - co wyraźnie widać po mediach społecznościowych. Swój bunt przeciwko odsunięciu Macklemore'a od trasy słuchacze wyrazili poprzez liczby - Sheeran stracił już ponad 200 tys. obserwujących na Instagramie, a liczba osób rezygnujących ze śledzenia artysty wciąż rośnie.