Choć Nicki Minaj nigdy nie stroniła od słownych konfliktów, zawsze wspierała swoich fanów, którzy byli gotowi stanąć za nią murem. Raperka zbudowała swój fandom na środowisku LGBTQ+, jednak teraz ma dla niego wyraźny przekaz.

Nicki Minaj odcina się od społeczności LGBTQ+. "Nie ma nic złego w byciu chłopcem"

Nicki Minaj dołączyła do republikanki Eriki Kirk, dyrektor generalnej "Turning Point USA", jako niespodziewany gość na dorocznym "AmericaFest", będącym elementem prawicowej organizacji. Na scenie raperka zaczęła opowiadać się za konserwatywnym ruchem, czym rozjuszyła internet. "Jesteśmy tymi fajnymi dzieciakami" - mówiła Minaj, wskazując na publiczność. "Inni ludzie to ci, którzy wciąż są po prostu niezadowoleni, ale tak naprawdę są po prostu niezadowoleni z siebie" - dodała.

"Chłopcy, bądźcie po prostu chłopcami. Bądźcie chłopcami. Nie ma nic złego w byciu chłopcem. Chłopcy będą chłopcami i tyle. Nie ma w tym nic złego" - głosiła Nicki Minaj, goszcząc u Eriki Kirk, co spotkało się z falą internetowej krytyki.

"Jej fani to w większości geje, a ona wywija taki numer. Jak śmie? Już nie chcę jej słuchać", "Postradała zmysły", "Wstyd, nie potrzebuję takiej idolki", "Serio? Zarabiasz kasę właśnie głównie na społeczności LGBT, a odwalasz taki numer? I to z Eriką? Nie mam słów", "RIP Nicki Minaj", "Dla mnie ona już umarła", "Serio się dziwicie? Jej brat i mąż mają postawione zarzuty, więc ześwirowała. Lepiej sprawdźcie, za co siedział jej mąż", "Włos się na głowie jeży", "Przecież była wiele razu w 'RuPaul's Drag Race', kochała 'Drag'. To nie jest ona" - komentują internauci na Instagramie oraz platformie X.

