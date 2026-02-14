Ewa Bem opowiedziała o chorobie. "Przeszłam tygodniową śpiączkę"

Ewa Bem opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych już jakiś czas temu. W 2024 roku znacznie ograniczyła swoje występy publiczne - fani mogli posłuchać jej tylko podczas festiwalu w Sopocie. "Moi kochani, nie udało mi się rok temu dojechać tutaj do Sopotu, spotkać się z wami. Okropna choroba zatrzymała mnie w biegu" - mówiła ze sceny.

"Bardzo ciężki, bardzo trudny, chorowity, znojny, smutny, smętny. Wszyscy w rodzinie musieliśmy wykrzesać niezwykłe siły, żeby go przetrzymać. Ale sama nie jestem jakąś wielką fanką sylwestra i niestety nie wierzę w to, że 31 grudnia wszystko ulegnie raptownej odmianie i od pierwszego będzie lepiej. Także zobaczymy, jak będzie. Był to ciężki rok. Nie powiem, żebym go lubiła" - mówiła z kolei w rozmowie z TVN. W kolejnym roku zmarł jej mąż, Ryszard Sibilski. Po trudnych przeżyciach zdecydowała się jednak wrócić na scenę.

Ewa Bem w szczerym wywiadzie. "Baliśmy się o moje życie"

W najnowszym wywiadzie dla Wysokich Obcasów, artystka wróciła do trudnych wspomnień, w tym diagnozy nowotworu. "Byłam przekonana, że to ja odejdę pierwsza [przed mężem - przyp. red.]. Od dwóch lat ciężko chorowałam, przeszłam operację płuca, tygodniową śpiączkę, w końcu zdiagnozowali mi raka jajnika IV stopnia. Miesiąc w szpitalu na Płockiej, miesiąc w Instytucie Onkologii. Baliśmy się o moje życie" - mówiła, dodając, że wciąż przyjmuję chemię.

"Od dwóch lat jestem w remisji. Cały czas biorę doustną chemię, jestem pod opieką cudownej pani doktor Magdaleny Kowalskiej. Teraz jest spokój, ale wiem, że od tej choroby nigdy się nie uwolnię, prędzej czy później wróci" - opowiadała.

W rozmowie odniosła się też do straty męża. "Tego się nie spodziewałam, przenigdy taki scenariusz nie narodził się w mojej głowie, choć mam sporą wyobraźnię. Nie byłam przygotowana, jak sobie radzić z nagłą, wszechogarniającą pustką" - wyznała.

"To był strzał między oczy. Nie miałam kiedy się zastanowić. I też nie przypuszczałam, że to będzie tak smakowało, jak smakuje. Tak strasznie boli, jak trzeba się nieoczekiwanie rozstać z człowiekiem, z którym się było tak długo, 42 lata. Jakby ubyło trzy czwarte mnie i wszystkiego. Bo on jest wszędzie i jest wszystkim, każdym obrazkiem w tym domu, każdym schodkiem, haustem powietrza" - dodała.