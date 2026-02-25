Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii. Fani Eurowizji grzmią z oburzenia

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Przygotowania do tegorocznej Eurowizji w Wiedniu trwają, mimo, że pięć państw zdecydowało się na bojkot konkursu z powodu udziału Izraela. W tym gronie jest Hiszpania, która jednak zaproponowała reformę wydarzenia. Pomysł tamtejszej telewizji RTVE (i termin zgłoszenia) wzbudził jednak duże kontrowersje wśród fanów Eurowizji.

Cztery osoby siedzą przy stole podczas spotkania lub konferencji, mężczyzna w okularach w niebieskiej marynarce patrzy w stronę aparatu, pozostali uczestnicy są skupieni na rozmowie.
José Pablo López jest prezesem hiszpańskiej telewizji RTVERicardo Rubio/Associated PressEast News

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii, fani oburzeni

Przemawiając przed Wspólną Komisją Parlamentarną, prezes hiszpańskiej telewizji RTVE Jose Pablo López, wyjaśnił, że chociaż Hiszpania nie będzie uczestniczyć w konkursie w 2026 roku, nie wycofuje się całkowicie z Eurowizji. Tamtejszy nadawca publiczny zamierza zainicjować formalną debatę na temat nowelizacji statutu organizującej konkurs Europejskiej Unii Nadawców (EBU).

"Uważam, że powinniśmy raz na zawsze rozpocząć poważną debatę. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w nadchodzących tygodniach. Debata dotyczy reformy statutu Europejskiej Unii Nadawców, aby kraje objęte konfliktami nie mogły uczestniczyć w kolejnym Konkursie Piosenki Eurowizji" - powiedział przed parlamentarzystami López.

Podczas wystąpienia nie zostały wymienione żadne konkretne państwa, kontekst dotyczył wyraźnie Izraela. Obserwatorzy konkursu od razu zwrócili uwagę, że takie rozwiązanie mogłoby wykluczyć również Ukrainę, która od czterech lat jest ofiarą agresji Rosji. Fani dodali, że pomysł Hiszpanii został zgłoszony dokładnie w czwartą rocznicę wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

"Dyrektor hiszpańskiej telewizji ogłosił, że jest fanem równego traktowania agresorów i ofiar" - denerwują się sympatycy Eurowizji w mediach społecznościowych.

W sumie w tym roku w Wiedniu zobaczymy reprezentantów 35 państw. Po przerwie ponownie wystąpią przedstawiciele Rumunii, Bułgarii i Mołdawii.

W krajach uczestniczących w Eurowizji trwają już preselekcje i wyłanianie reprezentantów. Ujawniono już 14 konkursowych piosenek, a kolejne pięć państw ogłosiło, kto będzie je reprezentował w Wiedniu (ich utwory poznamy później).

Eurowizja 2026 - kto pojedzie z Polski?

Reprezentantem Polski zostanie ktoś spośród ośmiu finalistów preselekcji wybranych przez komisję powołaną przez TVPDecyzja zapadnie głosami widzów.

Oto lista finalistów preselekcji:

Koncert z udziałem finalistów preselekcji nie odbędzie się na żywo - całość zostanie nagrana wcześniej na przełomie lutego i marca. Zmontowany koncert TVP wyemituje 7 marca, a wyniki i nazwisko polskiego reprezentanta zostaną ujawnione następnego dnia w "Pytaniu na Śniadanie".

Wiadomo, że przedstawiciel Polski pojawi się podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również reprezentanci Belgii (Esylla z "Dancing on the Ice"), Estonii (Vanilla Ninja z piosenką "Too Epic To Be True"), Izraela (Noam Bettan z "Michelle"), Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

