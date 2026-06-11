Reprezentujący Izrael Noam Bettan z utworem "Michelle" ostatecznie zajął drugie miejsce na tegorocznej Eurowizji w Wiedniu, ale to właśnie polskie 12 punktów wywołało największe emocje oraz kontrowersje. Eksperci z naszego kraju jako jedyni przekazali temu krajowi maksymalną notę, co nie umknęło fanom konkursu, którzy od samego początku bojkotowali udział Izraela w europejskim show.

W skład polskiej komisji wchodzili: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański.

Eurowizja 2026: Wiemy, jak rozłożyły się głosy polskiej komisji

Warto przypomnieć, że udział Izraela w Eurowizji kolejny rok z rzędu wywołał ogromne kontrowersje w całej Europie. Z udziału w konkursie wycofały się m.in. Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia oraz Islandia. Ponad tysiąc artystów i przedstawicieli branży muzycznej podpisało także list otwarty wzywający do wykluczenia Izraela z konkursu.

Telewizja Polska, odpowiadając na falę krytyki, wystosowała oświadczenie, w którym wyjaśniła wybór komisji. "Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę" - czytamy w oświadczeniu wysłanym do redakcji WP Kultura.

Po kilku dniach od finału Eurowizji 2026 EBU ujawniło szczegóły głosowania jurorskiego. Okazuje się, że wśród polskich ekspertów tylko jedna spośród siedmiu osób umieściła propozycję Izraela na ostatnim miejscu.

Jak wiemy, w skład komisji eurowizyjnej wchodziła m.in. Viki Gabor. 18-letnia wokalistka - za pośrednictwem swojego managementu - w wyniku krytyki ze strony internautów, wystosowała już wcześniej oficjalne oświadczenie. Choć jej przedstawiciele starali się załagodzić napiętą sytuację i wyjaśnić, na czym polegało głosowanie, sama artystka kilka godzin później postanowiła odpowiedzieć sama za siebie. W relacji na Instagramie wyjawiła, że to właśnie ona umiejscowiła przedstawiciela Izraela na końcu tabeli.

"Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam" - napisała wymownie Viki Gabor, a teraz wydaje się, iż wokalistka nie rzucała słów na wiatr.

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Ola Szkodzińska, aplikantka adwokacka i doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie międzynarodowego prawa karnego, udostępniła na swoim profilu na LinkedInie skany kart do głosowania polskich jurorów Eurowizji. Powołała się przy tym na "wniosek o dostęp do informacji publicznej". Z udostępnionych kart wynika, iż:

1. miejsce dla Izraela - Staś Kukulski

2. miejsce - Jasiek Piwowarczyk, Wiktoria Kida

3. miejsce - Eliza Orzechowska

5. miejsce - Filip Kuncewicz

7. miejsce - Maurycy Żółtański

24. miejsce (ostatnie) - Wiktoria Gabor

Karty do głosowania Viki Gabor i Staśka Kukulskiego Linkedin @olaszkodzińska materiał zewnętrzny

"Wszystko widać czarno na białym. I po co te żałosne tłumaczenia Jasiek? Miej trochę honoru", "Kariera Staśka jeszcze się nie zaczęła, a już się skończyła", "Polacy powinni przeprosić Viki Gabor, od początku mówiła, jak głosowała, a zmieszali ją z błotem", "I wszystko jasne", "Stasiek, zawiodłam się, coś ty zrobił" - komentują internauci na Facebooku.

Karty do głosowania Wiktorii Kidy i Jaśka Piwowarczyka Int Seo materiał zewnętrzny





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