Emocje wzięły górę. Jessie J nie wytrzymała na scenie

Artystka podkreśliła, że z uwagi na szybkie wykrycie choroby, stara się zachować pozytywne nastawienie. "Rak zawsze jest do bani, ale trzymam się tego, że jest to początkowe stadium. W tym czasie byłam poddawana rozmaitym badaniom, jestem pod opieką lekarzy" - podkreśliła wykonawczyni hitu "Bang Bang" .

15 czerwca gwiazda pop ostatni raz wystąpiła na scenie przed ważną operacją. Podczas festiwalu Capital's Summertime Ball w Londynie piosenkarka zwróciła się do swoich wiernych słuchaczy, dziękując im za wsparcie. "To mój ostatni występ przed pokonaniem raka piersi! To dla mnie niesamowicie ważne, że mogę tu być z wami. Lada moment zaczynam leczenie. Jestem wdzięczna za was, za mojego partnera i rodziców. Mam mnóstwo szczęścia i tak wiele powodów do życia. Mam jeszcze tyle do zrobienia" - wyznała Jessie J ze łzami w oczach.