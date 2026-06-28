Elvis Presley ma na swoim koncie przeboje, które już na zawsze będą określane mianem kultowych. Zaliczają się do nich między innymi "Burning Love", "Suspicious Minds", "If I Can Dream", "In the Ghetto", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender", "Heartbreak Hotel", "An American Trilogy", "Kentucky Rain", "Mystery Train" czy chociażby jeden z najpopularniejszych utworów muzyka - "Can't Help Falling in Love", czyli marzycielska oda do prawdziwej miłości, napisana do jego filmu "Blue Hawaii" z 1961 roku. Piosenkę chętnie coverowali różni artyści - od Boba Dylana po U2 i UB40, którzy w 1993 roku uczynili z niej wielki hit.

Swoją karierę młody Elvis Presley rozpoczął trzy lata przed premierą jego debiutu. W 1953 roku, kiedy to na własną rękę skontaktował się z wytwórnią Memphis Recording Service, tłumaczył przedstawicielom zawzięcie, iż chce nagrać singiel jako formę prezentu dla swojej ukochanej matki. Jak dziś wiadomo, muzyk w rzeczywistości liczył na to, że osoby decyzyjne wytwórni go zauważą i pomogą mu w przemienieniu się w prawdziwą gwiazdę, a więc wykorzystał niewinny postęp do ruszenia z miejsca swojej kariery. Tak też się stało, a reszta stała się historią.

Elvis Presley chciał zostać tajnym agentem. Wymyślił sprytny podstęp

Wielu słuchaczy już na początku jego kariery nazywało go "królem rock'n'rolla". Elvis tworzył sentymentalne utwory z gitarowym akompaniamentem, a jego występy były osadzone na odważnym i prowokacyjnym podeście, co sprawiało, że muzyk, jako globalna sensacja, był na językach wszystkich. Popularność ma to do siebie, że potrafi zmęczyć nawet rozochoconych odbiorców - jedni go kochali, drudzy nie znosili, a ci "drudzy" to zdecydowanie rodzice nastolatek, które chętnie wzdychały nie tylko do twórczości gwiazdora, ale i jego urody, którą uwieczniały na plakatach zawieszonych nad łóżkami.

Nie da się jednak ukryć, że dorobek muzyczny Presleya nieodwracalnie wpłynął na branżę, a początkujący artyści do dzisiaj czerpią inspirację z twórczości i charakterystycznych ruchów tanecznych Elvisa. Niewielu wie jednak, że rankiem 21 grudnia 1970 roku wokalista osobiście pojawił się pod bramą Białego Domu, by dostarczyć list strażnikom. Prosił w nim o spotkanie i nadanie mu statusu agenta federalnego do zadań specjalnych. Doradcy prezydenta uznali, że spotkanie z taką gwiazdą będzie świetnym ruchem wizerunkowym, który pomoże Richardowi Nixonowi dotrzeć do młodych ludzi. Król nie czekał długo na odpowiedź i jeszcze tego samego dnia został zaproszony na rozmowę twarzą w twarz z ówcześnie najpotężniejszym człowiekiem na świecie.

Chociaż Elvis Presley deklarował patriotyczne pobudki, jego głównym celem była tak naprawdę konkretna rzecz w postaci oficjalnej odznaki Biura ds. Narkotyków i Niebezpiecznych Leków (BNDD). Artysta od lat był zapalonym kolekcjonerem policyjnych emblematów, lecz ten konkretny egzemplarz był dla niego najcenniejszy. Według relacji jego żony, Priscilli, gwiazdor wierzył, że taka legitymacja da mu absolutny, wieczny immunitet, który byłby nie do ruszenia. Myślał również, że dzięki niej będzie mógł legalnie przewozić dowolną ilość broni oraz swoje silne leki na receptę w każde miejsce na świecie, nie narażając się na żadne kontrole.

"Elvis żył w przekonaniu, że federalna odznaka antynarkotykowa da mu prawo do noszenia pistoletów i posiadania przy sobie wszelkich substancji, jakich tylko zapragnie" - wspomniała po latach Priscilla Presley w swojej książce "Elvis and Me".

Początkowo dyrekcja biura antynarkotykowego nie chciała nawet słyszeć o przyznaniu Presleyowi takiego wyróżnienia, uznając, że nie ma on ku temu żadnych kwalifikacji. Dopiero naciski ze strony ludzi prezydenta zmusiły urzędników do ustępstwa. Nixon osobiście polecił, by wręczyć gwiazdorowi upragniony przedmiot, co miało ostatecznie zadowolić piosenkarza i zakończyć jego prośby.

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