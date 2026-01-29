Edyta Górniak po raz kolejny padła ofiarą oszustwa. "To już nie jest śmieszne"

Jeszcze nie opadł kurz po głośnej sprawie związanej z finansami, a Edyta Górniak ponownie musi mierzyć się z nieprzyjemną sytuacją. Tym razem chodzi o bezprawne wykorzystanie jej wizerunku w reklamie produktu, z którym artystka nie ma żadnego związku. Wokalistka nie kryje oburzenia i zapowiada, że nie zamierza tego zostawić bez reakcji.

Końcówka 2025 roku przyniosła Edycie Górniak zamknięcie trudnego rozdziału. Chodziło o postępowanie dotyczące byłej księgowej, która przez dłuższy czas zajmowała się finansami jednej z firm artystki. Jak sama przyznawała, sygnały ostrzegawcze pojawiały się już wcześniej, jednak zaufanie sprawiło, że były ignorowane. Proceder miał trwać kilka lat. Postępowanie sądowe zakończyło się decyzją o umorzeniu, co potwierdziła prokuratura. Teraz na horyzoncie pojawił się kolejny problem, tym razem związany z internetowym oszustwem.

"To już nie jest nawet śmieszne"

28 stycznia Edyta Górniak opublikowała na Instagramie serię relacji, w których ujawniła, że jej wizerunek został użyty w sponsorowanym materiale reklamowym bez jej zgody. Nagranie, które pojawiło się w sieci, przedstawia gwiazdę promującą konkretny produkt. Artystka szybko zdementowała te informacje i ostrzegła fanów.

"Oj chyba szykuje się kolejny proces" napisała w jednej z relacji, nie kryjąc emocji. Chwilę później dodała krótkie, ale wymowne zdanie: "Ludzie, to już nie jest nawet śmieszne".

Jak podkreśliła, skala podobnych działań zaczyna być niepokojąca. Coraz częściej ktoś próbuje zarabiać na jej nazwisku i twarzy, wprowadzając odbiorców w błąd.

Jasny komunikat Edyty Górniak do fanów

W kolejnych wpisach wokalistka zapewniła, że jeśli kiedykolwiek zdecyduje się na współpracę reklamową, będzie ona wyraźnie oznaczona i widoczna na jej oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

"Jeśli kiedykolwiek połączę wizerunek z jakąkolwiek firmą lub produktem, do którego się przekonam, będzie to obecne w reklamie i widoczne na moich platformach społecznościowych" zaznaczyła. Na koniec zaapelowała do obserwujących o ostrożność przy zakupach promowanych przez rzekome rekomendacje znanych osób.

Znany schemat, znane nazwiska

Eksperci od cyberbezpieczeństwa od lat alarmują, że kradzież tożsamości i wykorzystywanie wizerunku celebrytów to jeden z najczęstszych mechanizmów internetowych oszustw. Znane twarze wzbudzają zaufanie, a fałszywe reklamy często są przygotowywane w sposób bardzo przekonujący.

W przeszłości podobne sytuacje zgłaszały m.in. Martyna Wojciechowska czy Ewa Wachowicz. Mechanizm jest zawsze podobny: spreparowane nagrania, fałszywe cytaty i produkty, które w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z osobą promującą je w reklamie.

Edyta Górniak zapowiedziała, że rozważa skierowanie sprawy do sądu. Jej reakcja to kolejny sygnał ostrzegawczy dla internautów, by zachować czujność i nie ufać bezkrytycznie reklamom.

