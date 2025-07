Edyta Górniak opublikowała niepokojące zdjęcie. Gwiazda przerywa milczenie

Edyta nie ukrywa też frustracji związanej z presją wyglądu. "Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę" - wyznała w poruszającym InstaStory.

Kiedy emocje sięgają zenitu, Górniak wybiera wyciszenie i regenerację. Właśnie dlatego regularnie udaje się na detoks poza Polskę - najczęściej do Azji. "Latam do Azji po zdrowie. Nie siedzę sobie na plaży ot, tak z drinkami. Robię ogromną pracę, by wyrzucić z organizmu blokady, napięcia mięśniowe" - podkreśla. "To są bardzo bolesne, kosztowne zabiegi i wszystkie te pieniądze, co zarabiam, wydaję albo na Alana, albo na te zabiegi, żeby odzyskać zdrowie i siłę" - tłumaczy piosenkarka.