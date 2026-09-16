Wycofanie się wszystkich czterech wspierających wykonawców nastąpiło 15 września, krótko po tym, jak Ed Sheeran odniósł się do kontrowersji. Wokalista przekonywał, że nie zdecydował sam o zakończeniu współpracy z Macklemorem, a ostateczny głos należał do promotora i obiektów koncertowych. Fani zarzucali mu jednak, że dysponując tak dużym kapitałem i popularnością, powinien był stanąć po stronie swoich przyjaciół artystów, a nie ulegać naciskowi organizacji.

Efekt sprawy Macklemore'a

Macklemore stracił miejsce na trasie po występach w New Jersey, podczas których mówił ze sceny o sytuacji Palestyńczyków w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz skandował hasło "Free Palestine". Promotor amerykańskiej części trasy, Messina Touring Group, oznajmił później, że część obiektów nie zgodziła się na organizację koncertów z udziałem rapera. Według firmy pozostawienie go w programie mogło oznaczać odwołanie kolejnych występów.

Macklemore twierdzi z kolei, że właściciel Gillette Stadium, Robert Kraft miał przekonywać innych właścicieli stadionów do postawienia Sheeranowi ultimatum. Te zarzuty pozostają relacją rapera; potwierdzone jest natomiast, że Kraft nie zgodził się na występ muzyka w swoim obiekcie.

Kolejni artyści rezygnują z pracy z Sheeranem

Na znak solidarności z Macklemorem, muzycy, którzy występować mieli przed Edem Sheeranem przy okazji kolejnych koncertów, całkowicie zrezygnowali z udziału w trasie. Pierwszy odszedł Aaron Rowe, który koncertował z gwiazdorem od lutego. Irlandzki artysta zaznaczył, że dalszy udział w koncertach byłby sprzeczny z jego przekonaniami: "Nie mogę stać z boku i pozwolić, by miliarderzy wykorzystywali swoją władzę do uciszania osób, które mówią o ludobójstwie popełnianym przez Izrael i zwracają uwagę na brutalne zabijanie dzieci".

Następnie decyzję ogłosił Finneas, który miał dołączyć do koncertów w październiku. Muzyk i brat Billie Eilish jasno powiązał swój krok z poparciem dla Macklemore'a oraz Palestyńczyków: "Artyści nie powinni być uciszani, gdy zabierają głos w obronie uciskanych. Zdecydowałem się wycofać z nadchodzących koncertów z Edem Sheeranem. Stoję po stronie Palestyny i jej mieszkańców".

Lukas Graham, występujący na trasie od sierpnia, również wycofał się z pozostałych koncertów. Lider duńskiej formacji podkreślił, że rozmowa o wojnie i ofiarach cywilnych nie powinna zależeć od miejsca ich pochodzenia: "Trudno patrzeć, jak rodziny w innych częściach świata chowają swoich bliskich. Powinniśmy móc rozmawiać o wojnie, o zabijaniu cywilów i o dzieciach, które zasługują na to, by dorastać. Nieważne, gdzie mieszkają. Nieważne, jaka flaga nad nimi powiewa. To, że ktoś ma więcej pieniędzy, nie oznacza, że jego zdanie jest ważniejsze od zdania innych. Pieniądze nie dają nikomu prawa do decydowania o tym, kto może zabierać głos".

Muzyk dodał, że nadal darzy Sheerana sympatią i wdzięcznością, lecz nie może pogodzić dalszego udziału w trasie z publicznie wyrażanymi poglądami: "Kocham Eda i jestem mu wdzięczny za wszystko, co razem przeżyliśmy. To się nie zmieniło. Nie mogę jednak mówić o tym wszystkim publicznie, a jednocześnie dalej występować na tej trasie w obecnej sytuacji".

Z trasy odchodzi także Beoga, irlandzki zespół współpracujący z Sheeranem od lat. Muzycy oświadczyli, że rezygnują z dalszego grania w USA w reakcji na to, co określili jako uciszenie Macklemore'a: "Podjęliśmy decyzję o odejściu z zespołu Eda Sheerana i wycofaniu się z pozostałych koncertów amerykańskiej części 'Loop Tour' po tym, jak uciszono Macklemore'a pod naciskiem syjonistycznych lobby (…) Jako muzycy marzyliśmy o tym, żeby co wieczór grać dla takich tłumów, ale nie możemy występować w miejscach, które uciszają osoby opowiadające się za wolną Palestyną. Jako Irlandczycy dobrze rozumiemy, czym jest kolonializm. Jesteśmy członkami-założycielami ruchu Irish Artists for Palestine. Angażujemy się w walkę o sprawiedliwość i nadal będziemy to robić".

Odpowiedź Eda Sheerana

Sheeran ze swojej strony zapewniał, że wielokrotnie rozmawiał z przedstawicielami obiektów i próbował znaleźć wyjście z kryzysu. Podkreślił przy tym, że umowa Macklemore'a dotyczyła bezpośrednio promotora, Messina Touring Group, a nie jego samego: "Decyzję o usunięciu Macklemore'a z trasy podjął promotor, nie ja. Nigdy nie zawiódłbym fanów, którzy poczynili już plany, ani nie porzucił ekipy trasy, innych artystów wspierających i muzyków, którzy polegają na mnie w pracy i utrzymaniu".

W efekcie nadchodzące koncerty "Loop Tour" odbędą się bez wszystkich dotychczas zapowiedzianych artystów otwierających występy Sheerana.