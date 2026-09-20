Przypomnijmy, że skandal rozpoczął się, gdy Macklemore podczas koncertów w New Jersey mówił ze sceny o Palestynie i prezentował obrazy zniszczeń w Gazie, w następstwie czego usunięto go z pozostałej części "Loop Tour" Eda Sheerana.

Po tej decyzji wszyscy pozostali zapowiedziani wykonawcy, którzy mieli supportować Sheerana - Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham i Beoga - wycofali się z koncertów, deklarując solidarność z Macklemorem i Palestyną. Ed Sheeran utrzymywał natomiast, że za wykreślenie Macklemore'a z programu odpowiadał promotor trasy, nie on sam.

Ed Sheeran przeprasza za błędy. "Nigdy nie chciałem być muzykiem-aktywistą"

Podczas ostatniego koncertu w Filadelfii muzyk odniósł się do sytuacji. "Nigdy nie chciałem być muzykiem-aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w centrum ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie" - mówił.

Przyznał również, że choć jest przyzwyczajony do krytyki jego muzyki, to "w tym tygodniu krytyka dotyczyła czegoś znacznie ważniejszego": "Musiałem podjąć trudne decyzje - popełniam błędy - i jest mi naprawdę, naprawdę przykro".

Odniósł się też do samego konfliktu zbrojnego. "W całej mojej karierze starałem się nie angażować w żadną formę komentowania polityki, ponieważ chcę, by moja muzyka i koncerty były wyrazem jedności, a nie podziałów. Jednak jest to kwestia humanitarna i nie mogę już dłużej ukrywać swoich odczuć w tej sprawie" - stwierdził, dodając, że wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu 7 października 2023 roku, były "przerażające i pogłębiły wielowiekowy ból Żydów", a to, co dzieje się w Strefie Gazy, jest "katastrofalne, nieuzasadnione i nieproporcjonalne".

"Serce pęka mi na widok skali zniszczeń i ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci, a tej systemowej niesprawiedliwości, której jesteśmy świadkami na Zachodnim Brzegu, nie można ignorować" - mówił dalej, zapewniając, że chciałby pomóc ofiarom, a także "słuchać i uczyć się, ponieważ nie wie wystarczająco dużo".

Ed Sheeran emocjonalnie o problemach na trasie. "Każdy jest mile widziany"

Piosenkarz nie krył emocji podczas występu. "Te koncerty to nadal miejsce, w którym każdy jest mile widziany i gdzie każdy może stanąć ramię w ramię z osobami o odmiennych poglądach" - zapewniał fanów, dodając, że nie wiedział, czy ta trasa będzie kontynuowana, a nawet czy nadal chce być artystą, jednak postanowił występować, czując się zobowiązany wobec fanów.

Dodał również, że jest "głęboko zaniepokojony" pomysłem, by organizatorzy wydarzeń mieli wpływ na dobór wykonawców i wygłaszanych przez nich treści. To stwierdzenie spotkało się z dużym aplauzem publiczności.

Deathknell: Odnajdujemy się w rzeczach chaotycznych INTERIA.PL



