Ed Sheeran szczerze po skandalu z Macklemorem. "Nie mogę dłużej ukrywać swoich odczuć"

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Podczas ostatniego występu Ed Sheeran przeprosił fanów za "popełnione błędy", odnosząc się kontrowersji, które narosły wokół jego trasy koncertowej. "Jest mi naprawdę przykro" - zapewnił.

Ed Sheeran z rudymi włosami w białej bluzie gra na gitarze i śpiewa do mikrofonu na scenie oświetlonej światłem.
Ed SheeranKevin MazurGetty Images

Przypomnijmy, że skandal rozpoczął się, gdy Macklemore podczas koncertów w New Jersey mówił ze sceny o Palestynie i prezentował obrazy zniszczeń w Gazie, w następstwie czego usunięto go z pozostałej części "Loop Tour" Eda Sheerana.

Po tej decyzji wszyscy pozostali zapowiedziani wykonawcy, którzy mieli supportować Sheerana - Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham i Beoga - wycofali się z koncertów, deklarując solidarność z Macklemorem i Palestyną. Ed Sheeran utrzymywał natomiast, że za wykreślenie Macklemore'a z programu odpowiadał promotor trasy, nie on sam.

Ed Sheeran przeprasza za błędy. "Nigdy nie chciałem być muzykiem-aktywistą"

Podczas ostatniego koncertu w Filadelfii muzyk odniósł się do sytuacji. "Nigdy nie chciałem być muzykiem-aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w centrum ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie" - mówił.

Przyznał również, że choć jest przyzwyczajony do krytyki jego muzyki, to "w tym tygodniu krytyka dotyczyła czegoś znacznie ważniejszego": "Musiałem podjąć trudne decyzje - popełniam błędy - i jest mi naprawdę, naprawdę przykro".

Odniósł się też do samego konfliktu zbrojnego. "W całej mojej karierze starałem się nie angażować w żadną formę komentowania polityki, ponieważ chcę, by moja muzyka i koncerty były wyrazem jedności, a nie podziałów. Jednak jest to kwestia humanitarna i nie mogę już dłużej ukrywać swoich odczuć w tej sprawie" - stwierdził, dodając, że wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu 7 października 2023 roku, były "przerażające i pogłębiły wielowiekowy ból Żydów", a to, co dzieje się w Strefie Gazy, jest "katastrofalne, nieuzasadnione i nieproporcjonalne".

"Serce pęka mi na widok skali zniszczeń i ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci, a tej systemowej niesprawiedliwości, której jesteśmy świadkami na Zachodnim Brzegu, nie można ignorować" - mówił dalej, zapewniając, że chciałby pomóc ofiarom, a także "słuchać i uczyć się, ponieważ nie wie wystarczająco dużo".

Ed Sheeran emocjonalnie o problemach na trasie. "Każdy jest mile widziany"

Piosenkarz nie krył emocji podczas występu. "Te koncerty to nadal miejsce, w którym każdy jest mile widziany i gdzie każdy może stanąć ramię w ramię z osobami o odmiennych poglądach" - zapewniał fanów, dodając, że nie wiedział, czy ta trasa będzie kontynuowana, a nawet czy nadal chce być artystą, jednak postanowił występować, czując się zobowiązany wobec fanów.

Dodał również, że jest "głęboko zaniepokojony" pomysłem, by organizatorzy wydarzeń mieli wpływ na dobór wykonawców i wygłaszanych przez nich treści. To stwierdzenie spotkało się z dużym aplauzem publiczności.

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