Robert Kraft nie sprecyzował, czy środki zostały już przekazane, komu dokładnie przypadną ani czy jego deklaracja ma formę wiążącego zobowiązania. Ed Sheeran również nie opublikował własnego oświadczenia dotyczącego tej darowizny.

Macklemore przeznaczy milion dolarów

Wcześniej Macklemore poinformował, że odda cały 1 mln dolarów netto zarobiony jako support podczas "Loop Tour". Artysta w swoim obszernym wpisie na Instagramie wymienił konkretne organizacje, które otrzymają pieniądze na pomoc w Palestynie.

Raper zaprosił również Krafta do wyrównania tej kwoty, zaznaczając, że chce odwrócić uwagę od osobistego sporu i skierować ją ku sytuacji palestyńskiej ludności.

"Przekażę cały 1 mln dolarów mojego dochodu netto z trasy 'Loop Tour' Eda Sheerana sześciu organizacjom, które bezpośrednio wspierają naród palestyński. Zapraszam Roberta Krafta, by dorównał tej darowiźnie. To niesprawiedliwość stworzona przez ludzi i uważam, że wymaga natychmiastowej zmiany politycznej" - przekazał raper.

Kraft twierdzi, że rozmowa z Sheeranem odbyła się jeszcze przed publicznym apelem Macklemore'a. W swoim drugim oświadczeniu dotyczącym kontrowersji wokół trasy powiedział, że wokalista zamierza także kontaktować się z właścicielami innych obiektów koncertowych: "Zanim Macklemore wezwał mnie do wyrównania jego darowizny, Ed zadzwonił do mnie i poprosił, żebym zobowiązał się przekazać 2 mln dolarów, odpowiadające jego darowiźnie, na pomoc w regionie i walkę z tym kryzysem humanitarnym. Ed planuje teraz skontaktować się z innymi właścicielami obiektów, a naszym celem jest dalsza współpraca przy budowaniu mostów".

Trasa bez supportów

Spór rozpoczął się, gdy Macklemore podczas koncertów w New Jersey mówił ze sceny o Palestynie i prezentował obrazy zniszczeń w Gazie. Następnie usunięto go z pozostałej części "Loop Tour", między innymi po sprzeciwie Gillette Stadium należącego do Krafta.

Kraft uzasadniał swoją wcześniejszą decyzję, sugerując, że raper dopuścił się "mowy nienawiści". Ed Sheeran utrzymuje natomiast, że za wykreślenie Macklemore'a z programu odpowiadał promotor trasy, nie on sam.

Po tej decyzji wszyscy pozostali zapowiedziani wykonawcy wspierający - Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham i Beoga - wycofali się z amerykańskich koncertów Sheerana, deklarując solidarność z Macklemore'em i Palestyną.