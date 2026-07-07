Duffy wydała wielki hit i zniknęła na lata. Gwiazda przeżyła prawdziwe piekło

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku należała do grona najgłośniejszych nazwisk brytyjskiej muzyki. Jej debiutancki album Rockferry sprzedał się w milionach egzemplarzy, a single "Mercy" i "Warwick Avenue" przez wiele miesięcy nie schodziły z list przebojów. Sukces przyniósł jej również statuetkę Grammy i opinię jednej z najciekawszych wokalistek swojego pokolenia.

Tym większym zaskoczeniem było nagłe wycofanie się artystki z życia publicznego. Kolejne lata mijały bez nowych koncertów i płyt, a Duffy konsekwentnie unikała rozgłosu. Dopiero po dekadzie przerwała milczenie.

W opublikowanym w 2020 roku oświadczeniu ujawniła, że padła ofiarą brutalnego przestępstwa.

"To prawda. Proszę, uwierzcie mi, że dziś jestem już bezpieczna. Zostałam odurzona (...) i (...) przetrzymywana w niewoli. Przeżyłam, ale powrót do normalności zajął mi bardzo dużo czasu" - wyznała.

Później doprecyzowała, że sprawca wywiózł ją za granicę, gdzie przez kilka tygodni pozostawała pozbawiona wolności. Przez długi czas nie była gotowa mówić o tym publicznie.

Londyński koncert odbył się w ścisłej tajemnicy

Po latach nieobecności Duffy ponownie zaśpiewała na żywo. Kameralny koncert odbył się 5 lipca w Hoxton Hall w Londynie i od początku miał wyjątkowy charakter.

Na wydarzenie zaproszono ograniczoną liczbę osób. Uczestnicy jeszcze przed wejściem podpisywali zobowiązanie do zachowania poufności. Nie mogli nagrywać występu ani publikować zdjęć czy relacji w internecie. Do dziś nie ujawniono także oficjalnej listy wykonanych utworów.

Kilka tygodni wcześniej sama wokalistka zdradziła fanom, że przygotowuje coś wyjątkowego.

"Organizuję kameralny koncert w Londynie. Bardzo chciałabym zobaczyć część z was. To niewielkie wydarzenie, dlatego będziemy mogli zaprosić tylko wybrane osoby. Nie mogę się doczekać tego spotkania. Zaśpiewam także kilka nowych piosenek" - zapowiadała.

Według osób obecnych na miejscu koncert został sfilmowany i znajdzie się w przygotowywanym dokumencie poświęconym życiu artystki.

"Nie chciałam już dłużej uciekać"

Po ujawnieniu swojej historii Duffy opublikowała również obszerny esej, w którym opisała konsekwencje traumatycznych przeżyć. Przyznała, że przez długi czas rozważała całkowite odcięcie się od dawnego życia.

Myślała o zmianie nazwiska, przeprowadzce do innego kraju i rozpoczęciu wszystkiego od początku. Zrozumiała jednak, że milczenie nie przynosi ulgi.

"Czułam się samotna, naprawdę zupełnie sama. Ukrywając prawdę, pozwalałam, by gwałt stał się częścią mojego życia. Nosiłam go w sobie każdego dnia" - pisała.

Momentem przełomowym okazała się decyzja, by wreszcie opowiedzieć o tym, co przeżyła.

"Po prostu poczułam, że nie jestem już w stanie dłużej dźwigać tego ciężaru."

Jednym z najważniejszych etapów zdrowienia była terapia. Pierwszą osobą, której wyznała całą prawdę, została psycholożka specjalizująca się w pracy z ofiarami przemocy.

Artystka ujawniła również, że przez trzy lata pięciokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Dopiero w piątym domu odzyskała poczucie bezpieczeństwa.

Wsparcie przyszło od ludzi, których nigdy nie poznała

Duffy nie ukrywa, że ogromne znaczenie miały dla niej wiadomości od fanów. To właśnie życzliwość obcych osób przekonała ją, że warto stopniowo wracać do życia zawodowego.

W jednym z wyznań przytoczyła także rozmowę z bliskim przyjacielem.

"Usłyszałam, że większość mężczyzn uciekłaby na samą myśl o tym (...). Te słowa zabolały, ale dzięki nim zrozumiałam jedno: moja prawda nie czyni mnie mniej godną miłości."

Dziś chce, by jej historia niosła nadzieję innym osobom, które przeżyły podobne doświadczenia.

"Mam nadzieję, że moje słowa będą dla kogoś chwilą wytchnienia i dowodem na to, że z ciemności można wyjść."

To dopiero początek?

Po zakończeniu koncertu artystka świętowała z zaproszonymi gośćmi podczas prywatnego spotkania w lokalu Queen of Hoxton w dzielnicy Shoreditch. Brytyjskie media opisywały, że z wnętrza dochodziły śpiewy, a uczestnicy wspólnie wykonywali przebój "Mercy". Paparazzi sfotografowali Duffy opuszczającą imprezę około godziny 2.30.

Coraz więcej wskazuje na to, że londyński występ nie był jedynie symbolicznym wydarzeniem. Wokalistka pracuje nad filmem dokumentalnym dla platformy Disney+, w którym opowie zarówno o kulisach swojej kariery, jak i o traumie, która na wiele lat odebrała jej możliwość tworzenia. Jednocześnie zapowiedziała premierę nowych utworów, co dla fanów jest pierwszą od bardzo dawna zapowiedzią pełnoprawnego powrotu jednej z najbardziej charakterystycznych brytyjskich artystek ostatnich dwóch dekad.



