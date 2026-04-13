Dramatyczne wyznanie gitarzysty No Doubt. "To walka każdego dnia"

Gitarzysta No Doubt opublikował w sieci nagranie, w którym opowiedział o swojej diagnozie Parkinsona. Jak zdradził, pierwsze objawy pojawiły się już kilka lat temu, jednak dopiero szczegółowe badania przyniosły odpowiedź.

"Poszedłem do lekarza, później do neurologa, przeszedłem mnóstwo badań" - relacjonował. "To była trudna droga. To walka każdego dnia".

Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie układu nerwowego, które z czasem wpływa na sprawność ruchową. Może objawiać się m.in. drżeniem, sztywnością mięśni czy problemami z równowagą.

Tom Dumont wraca na scenę

Informacja o chorobie pojawiła się w szczególnym momencie. Już w maju No Doubt rozpocznie serię koncertów w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas. Dla zespołu to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

Dumont nie zamierza jednak wycofywać się z planów.

"Dobra wiadomość jest taka, że wciąż mogę grać muzykę. Wciąż mogę grać na gitarze. Radzę sobie naprawdę dobrze" - podkreślił.

Koncerty potrwają od 6 maja do połowy czerwca. Na scenie obok niego pojawią się m.in. Gwen Stefani, Adrian Young i Tony Kanal.

Powrót do przeszłości i wielkie emocje

Przygotowania do występów okazały się dla muzyka czymś więcej niż tylko próbami. To także sentymentalna podróż przez historię zespołu.

"Przeglądanie archiwalnych nagrań, zdjęć, powrót do starych utworów - to było naprawdę wyjątkowe doświadczenie" - opowiadał. "Uświadomiło mi, jak wiele zawdzięczam temu życiu jako muzyk".

Nie zabrakło też podziękowań dla najbliższych i fanów. "To wszystko dzięki naszym rodzinom, przyjaciołom i ludziom, którzy przez lata przychodzili na koncerty" - dodał.

Wsparcie i ważny głos

Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze od kolegów z zespołu. Słowa wsparcia płynące od Adriana Younga i Tony'ego Kanala pokazują, jak silna więź nadal łączy członków No Doubt.

Sam Dumont podkreśla, że jego decyzja o ujawnieniu choroby ma głębszy sens. Inspiracją byli dla niego inni, którzy otwarcie mówią o swoich problemach zdrowotnych.

"Takie historie pomagają przełamywać tabu i zwiększają świadomość. A to ma ogromne znaczenie dla badań i profilaktyki" - zaznaczył.

Wśród znanych osób, które również mierzyły się z chorobą Parkinsona, są m.in. Michael J. Fox, Ozzy Osbourne czy Muhammad Ali.

Scena ważniejsza niż wszystko

Choć diagnoza zmienia jego codzienność, jedno pozostaje niezmienne - miłość do muzyki. Dumont zapowiedział, że wkrótce opowie więcej o swoim stanie zdrowia, ale teraz skupia się na nadchodzących koncertach.

"Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystkich na koncertach" - podsumował.

Grali koncerty przed Kwiatkowskim i Miuoshem. Rompey z disco polo w "MBTM" Polsat Promocja