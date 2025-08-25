Australijscy gwiazdorzy Kim Dracula zasłynęli dzięki metalowym coverom popowych przebojów na TikToku. Z czasem zaczęli jednak promować swój autorski materiał, który wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy. Na swoim koncie mają m.in. współprace z artystami takimi jak Sos Mula (znany z duetu City Morgue) czy Jonathan Davis (Korn). Samuel Wellings znani też jako Kim Dracula posługują się zaimkami they/them, stąd w tekście użyta forma "oni".

Dzięki sprytnemu połączeniu wielu gatunków muzycznych takich jak nu-metal, thrash, industrial, trap-metal, funk, bossa nova i ska, muzycy byli w stanie wzbudzić zainteresowanie krytyków, którzy wyjątkowo pozytywnie wypowiadają się o ich twórczości. Obecnie muzycy są na amerykańskiej trasie z popularnym zespołem metalcore'owym Ice Nine Kills, jednak ze względu na tragiczne zdarzenie zrezygnować musieli z kilku występów.

Autokar Kim Draculi stanął w płomieniach

Na swoim koncie na Instagramie Kim Dracula opublikowali wpis tłumaczący całe wydarzenie oraz nagrania pokazujące płonący autokar. Jak się okazało, pojazd stanął w płomieniach, "gdy wszyscy spali", około godziny 6 rano czasu lokalnego.

"Byliśmy z tyłu za zamkniętymi drzwiami, obudziła mnie ekipa, krzyczeli i walili w drzwi, mówiąc mi, żebyśmy wyszli z autobusu. Wszyscy natychmiast wybiegliśmy, a w ciągu 30 sekund cały autobus był w płomieniach, zaczynając w miejscu, gdzie leżeliśmy" - czytamy.

Rozwiń

Z dalszej części wpisu wynika, że pożar pochłonął całość sprzętu potrzebnego do koncertów i prywatnych przedmiotów należących do zespołu: "W większości straciliśmy wszystkie rzeczy, w tym te, które były nam potrzebne do występu. Dlatego nie mogliśmy zagrać dzisiaj i nie zagramy też jutro".

Muzycy planują powrócić na trasę z Ice Nine Kills 27 sierpnia w Madison, Wisconsin. Wpis podsumowany został przeprosinami dla fanów, którzy oczekiwali ich występu: "Przepraszam wszystkich, którzy czekali na nasz występ. Nie mogliśmy opublikować tej wiadomości wcześniej, ponieważ straciliśmy telefon w pożarze".

