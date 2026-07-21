Drake stracił fortunę po finale mundialu. Fani mówią o klątwie

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem finału mistrzostw świata 2026 Drake ujawnił, że za pośrednictwem platformy bukmacherskiej postawił 1,5 miliona dolarów na zwycięstwo Argentyny nad Hiszpanią. Według dostępnych wyliczeń ewentualna wygrana mogła przekroczyć 5,1 miliona dolarów.

Scenariusz spotkania okazał się jednak zupełnie inny. Po bezbramkowych 90 minutach o losach trofeum przesądziła dogrywka. Bohaterem reprezentacji Hiszpanii został Ferran Torres, którego trafienie zapewniło drużynie zwycięstwo 1:0 i drugi w historii tytuł mistrzów świata. Tym samym Argentyńczycy musieli pogodzić się z porażką, a Drake stracił całą postawioną kwotę.

Internet znów mówi o "klątwie Drake'a"

Nieudany zakład natychmiast wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Fani sportu po raz kolejny zaczęli mówić o tzw. "klątwie Drake'a", czyli internetowym fenomenie, według którego sportowcy i drużyny wspierane publicznie przez rapera wyjątkowo często przegrywają najważniejsze wydarzenia.

Skala tego zjawiska jest na tyle duża, że powstała nawet specjalna strona internetowa TheDrakeCurse.com, dokumentująca historię zakładów i sportowych przewidywań kanadyjskiego muzyka. Choć traktowana jest przede wszystkim jako internetowa ciekawostka, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców.

Długa lista kosztownych pomyłek

Finał mundialu jedynie powiększył serię nieudanych typów Drake'a. Zaledwie kilka dni wcześniej raper przegrał zakład o wartości miliona dolarów, stawiając na zwycięstwo Conora McGregora w walce UFC z Maxem Hollowayem.

W ostatnich miesiącach miał również stracić milion dolarów po porażce New England Patriots z Seattle Seahawks w Super Bowl LX. Wcześniej nie udał mu się także zakład o wartości 300 tysięcy dolarów na triumf Jannika Sinnera nad Carlosem Alcarazem podczas US Open.

Historia "klątwy Drake'a" sięga jednak znacznie dalej. Wśród najczęściej przywoływanych przykładów wymienia się finały NBA z 2016 roku, kiedy Golden State Warriors roztrwonili prowadzenie 3:1 w rywalizacji z Cleveland Cavaliers. Kibice przypominają również zdjęcie Drake'a z Anthonym Joshuą wykonane w 2018 roku. Niedługo później brytyjski mistrz wagi ciężkiej sensacyjnie przegrał z Andym Ruizem Jr.

Argentyna miała już szczęście do zakładów Drake'a

Obecność Drake'a oznaczała pecha dla reprezentacji Argentyny. Podczas mundialu w Katarze w 2022 roku raper poprawnie wytypował zwycięstwo drużyny Lionela Scaloniego nad Francją. Wówczas zakład uwzględniał jednak triumf Argentyny po rzutach karnych, które rzeczywiście wyłoniły mistrza świata.

W 2026 roku Drake postawił natomiast na zwycięstwo Argentyńczyków w regulaminowym czasie gry. Tym razem jego przewidywania okazały się nietrafione, a Hiszpanie po golu Ferrana Torresa w dogrywce sięgnęli po najcenniejsze piłkarskie trofeum.

Drake nie zwalnia tempa mimo sportowych niepowodzeń

Choć jego zakłady regularnie trafiają na nagłówki serwisów sportowych, Drake pozostaje jednym z najpopularniejszych artystów na świecie. Urodzony jako Aubrey Drake Graham pięciokrotnie zdobywał nagrodę Grammy, a w maju 2026 roku zaskoczył fanów jednoczesnym wydaniem trzech albumów: Iceman, Maid of Honour oraz Habibti. Były to jego pierwsze premierowe wydawnictwa od 2023 roku.



