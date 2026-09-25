Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 r., w wieku 80 lat. W historii światowej muzyki zapisała się jako ikona country, która pomogła gatunkowi przedostać się do mainstreamu. Odeszła w otoczeniu najbliższych, na skutek nowotworu. O diagnozie nigdy wcześniej nie wspominała publicznie i jeszcze niedawno zapewniała fanów, że wraca do formy, chcąc spotkać się z nimi na kolejnych koncertach.

Dolly Parton na łożu śmierci nie dopuszczała do siebie rodziny. Do pokoju weszła jedynie charakteryzatorka i fryzjerka

Piosenkarka chorowała w tajemnicy i przeczuwała, że jest bliska śmierci. Bardzo chciała, aby jej najbliżsi zapamiętali ją jednak dokładnie taką, jaka była za życia. Słynęła ze swojej pogody ducha, energii i promiennego wyglądu. Na łożu śmierci do ostatniej chwili nie dopuściła więc do siebie nawet najbliższej rodziny. W ich wspomnieniach chciała wciąż robić doskonałe wrażenie, przez co zaprosiła do siebie wyłącznie charakteryzatorkę i fryzjerkę, Cheryl Riddle.

Dolly wpuściła wieloletnią pracownicę do swojego pokoju, aby ta zadbała o jej wizerunek po raz ostatni. Wszystko dlatego, że ikona country zdecydowała się na otwartą trumnę podczas pogrzebu.

Dzień przed śmiercią do Parton przyszła natomiast rodzina - odwiedził ją bratanek oraz szef ochrony, Bryan Seaver. To z nim gwiazda omówiła kwestię publicznego przekazania przykrych wieści o odejściu. Mężczyzna nagrał później specjalne oświadczenie, które zamieszczono w mediach społecznościowych w dniu śmierci artystki.

Dolly Parton chorowała na nowotwór. Diagnozę trzymała w tajemnicy

Dolly Parton tuż przed śmiercią była w ciężkim stanie. Trafiła do Centrum Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt w Nashville zaledwie pięć dni przed swoim odejściem. Wtedy informowano, że autorka hitu "Jolene" wymaga hospitalizacji z powodu problemów z nerkami i chorób autoimmunologicznych.

80-latka ukrywała jednak, że od dłuższego czasu walczy z nowotworem. To właśnie ta choroba sprawiła, że Parton odeszła, pozostawiając nie tylko rodzinę i przyjaciół w głębokiej żałobie, lecz także setki tysięcy fanów z całego świata.