Dolly Parton na łożu śmierci nie chciała dopuścić do siebie rodziny. Do pokoju wszedł kto inny

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Dolly Parton przez długi czas ukrywała, że choruje na nowotwór. W swoich ostatnich dniach przeczuwała, że nadchodzi koniec. Na łożu śmierci nie dopuściła do siebie rodziny, gdyż chciała, aby zapamiętali ją taką, jaka była za życia. Zaprosiła do pokoju tylko jedną osobę - aby zadbała o jej promienny wygląd.

Dolly Parton z blond włosami, jasnym strojem i mikrofonem, wyrazisty makijaż.
Dolly PartonBrendon ThorneGetty Images

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 r., w wieku 80 lat. W historii światowej muzyki zapisała się jako ikona country, która pomogła gatunkowi przedostać się do mainstreamu. Odeszła w otoczeniu najbliższych, na skutek nowotworu. O diagnozie nigdy wcześniej nie wspominała publicznie i jeszcze niedawno zapewniała fanów, że wraca do formy, chcąc spotkać się z nimi na kolejnych koncertach.

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Dolly Parton na łożu śmierci nie dopuszczała do siebie rodziny. Do pokoju weszła jedynie charakteryzatorka i fryzjerka

Piosenkarka chorowała w tajemnicy i przeczuwała, że jest bliska śmierci. Bardzo chciała, aby jej najbliżsi zapamiętali ją jednak dokładnie taką, jaka była za życia. Słynęła ze swojej pogody ducha, energii i promiennego wyglądu. Na łożu śmierci do ostatniej chwili nie dopuściła więc do siebie nawet najbliższej rodziny. W ich wspomnieniach chciała wciąż robić doskonałe wrażenie, przez co zaprosiła do siebie wyłącznie charakteryzatorkę i fryzjerkę, Cheryl Riddle.

Dolly wpuściła wieloletnią pracownicę do swojego pokoju, aby ta zadbała o jej wizerunek po raz ostatni. Wszystko dlatego, że ikona country zdecydowała się na otwartą trumnę podczas pogrzebu.

Dzień przed śmiercią do Parton przyszła natomiast rodzina - odwiedził ją bratanek oraz szef ochrony, Bryan Seaver. To z nim gwiazda omówiła kwestię publicznego przekazania przykrych wieści o odejściu. Mężczyzna nagrał później specjalne oświadczenie, które zamieszczono w mediach społecznościowych w dniu śmierci artystki.

Dolly Parton chorowała na nowotwór. Diagnozę trzymała w tajemnicy

Dolly Parton tuż przed śmiercią była w ciężkim stanie. Trafiła do Centrum Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt w Nashville zaledwie pięć dni przed swoim odejściem. Wtedy informowano, że autorka hitu "Jolene" wymaga hospitalizacji z powodu problemów z nerkami i chorób autoimmunologicznych.

80-latka ukrywała jednak, że od dłuższego czasu walczy z nowotworem. To właśnie ta choroba sprawiła, że Parton odeszła, pozostawiając nie tylko rodzinę i przyjaciół w głębokiej żałobie, lecz także setki tysięcy fanów z całego świata.

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