Czwartkowa publikacja "The New York Times" to pierwsze oficjalne potwierdzenie informacji o liście z prośbą o ułaskawienie, jaki miał napisać do Donalda Trumpa, Sean "Diddy" Combs. Wcześniej pojawiały się w mediach spekulacje na ten temat.

Raper odsiaduje obecnie wyrok 50 miesięcy więzienia (na poczet odsiadki zaliczono mu 13 miesięcy spędzonych w areszcie śledczym). Został skazany za organizowanie transportu osób w celu prostytucji. Więzienie ma opuścić w maju 2028 r.

Donald Trump ujawnił, że Diddy wysłał do niego prośbę o ułaskawienie

Prezydent Trump znany jest z kontrowersyjnych aktów łaski, które ogłosił. Ułaskawił uczestników szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Dzięki niemu z więzienia wyszedł też były prezydent Hondurasu, Juan Orlando Hernandez, skazany na 45 lat pozbawienia wolności za udział w handlu nielegalnymi substancjami na terenie Stanów Zjednoczonych. Z tego względu niektórzy uważali, że ułaskawienie Combsa nie jest zupełnie wykluczone, pomimo tego, że trudno szukać obrońców jego działań, a wyrok nie wzbudził większych kontrowersji.

"Combs poprosił mnie listownie o ułaskawienie" - powiedział Trump, oferując dziennikarzom pokazanie wspomnianej korespondencji. Do takiego nie doszło, ale prezydent zapewnił, że nie zamierza w tym przypadku korzystać z prawa łaski.

Przed 2015 rokiem, kiedy Trump zaczął ubiegać się o pierwszą prezydenturę, łączyły go z Combsem stosunki przyjacielskie. Później, jak sam mówił, ich znajomość "napotkała przeszkody".

"Przyjaźniliśmy się. Dobrze się dogadywaliśmy i wydawał się miłym facetem. Nie znałem go jednak dobrze, a kiedy zacząłem ubiegać się urząd, zaczął być bardzo napastliwy. Niby się znacie i dogadujecie, a potem zaczynasz ubiegać się o prezydenturę, a ten ktoś wygłasza jakieś okropne oświadczenia. Sam nie wiem, wtedy dużo ciężej się przyjaźnić" - wspominał wcześniej Trump w wywiadach dla agencji Newsmax i podczas konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym.

Przypomnijmy, że Sean "Diddy" Combs został aresztowany w połowie września 2024 r. Od tego czasu oczekiwał na proces. Sąd trzykrotnie odrzucił propozycje zwolnienia Diddy'ego za kaucją sięgającą 50 mln dolarów.

Decyzją ławy przysięgłych Diddy przed sądem został uniewinniony z postawionych mu poważniejszych zarzutów. Skazano go za dwa mniejsze zarzuty, co później przez amerykańskie media zostało uznane za "ogromne zwycięstwo" rapera. Prokurator Maurene Comey domagała się maksymalnej kary wynoszącej 20 lat więzienia.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje! TVP