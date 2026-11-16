Niebezpieczne sceny rozegrały się podczas jubileuszowego koncertu Slayera w Los Angeles. Okazja do występu była wyjątkowa - legenda thrash metalu zagrała bowiem od deski do deski materiał z płyty "Reign In Blood", świętującej właśnie okrągłe, czterdzieste urodziny. Sam krążek, na którym znalazły się kultowe utwory takie jak "Raining Blood" czy "Angel of Death" trwa zaledwie 29 minut, dlatego program uzupełniono również przekrojowym zestawem największych przebojów z całej dyskografii grupy.

Wydarzenie miało dla fanów wymiar unikatowy. Przypomnijmy, że formacja w 2019 roku oficjalnie zeszła ze sceny i zrezygnowała z pełnowymiarowych tras koncertowych. Po kilku latach przerwy muzycy zrobili niespodziankę i wrócili do wspólnego grania. Od tamtej pory pojawiają się przed publicznością wyłącznie przy wyjątkowych okazjach.

W trakcie imprezy w Los Angeles zachowanie zgromadzonych i głodnych muzyki Slayera fanów wymknęło się spod jakiejkolwiek kontroli. Stopień zdemolowania obiektu i ryzyko dla zdrowia uczestników zmusiły organizatorów do gwałtownej reakcji. Rozbłysły reflektory na trybunach, a straż pożarna nakazała natychmiastowe wstrzymanie gry.

Tom Araya przerwał koncert, by zdyscyplinować publiczność

Gdy muzyka ucichła, do mikrofonu podszedł wyraźnie zdenerwowany lider formacji, Tom Araya. Frontman rzadko pozwala sobie na tak bezpośrednie pouczanie widowni. Tym razem nie przebierał jednak w słowach: "Nie wiem, ile razy już to mówiłem, kiedy graliśmy w dużych halach. Ciągle musiałem powtarzać wszystkim: "Słuchajcie, musicie się ogarnąć. Nie możecie wszystkiego demolować, bo nam to wszystko zamkną. Nie chcą, żeby komukolwiek stała się krzywda. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcą obejrzeć koncert. Niektórzy z was nie rozumieją pewnych rzeczy - zaczynacie szaleć i robicie sobie nawzajem krzywdę. Wiem, że ciężko jest się opanować, naprawdę ciężko. Rozumiem to. Ale musicie szanować ludzi wokół siebie - zwłaszcza jeśli siedzicie na miejscach siedzących" - tłumaczył. Z relacji dostępnych w sieci wynikało, że na płycie znalazła się też specjalna sekcja z miejscami siedzącymi, gdzie publiczność zdecydowała się zrobić mosh pit. W efekcie wiele z krzesełek zostało wyrwanych czy uległo zniszczeniu.

"Straż pożarna zarządziła przerwę. Nie gramy, dopóki nie ogarniecie swojego zachowania, jasne? Sami jesteście winni - i wiecie, o kim mówię. Nie o ludziach z przodu - nie o nich. Chodzi o was, ludzi, którzy stoją za nimi. Wiecie, żyjemy w czasach, w których za to, co odwalacie, nie ma żadnych konsekwencji. Potrzebujemy konsekwencji. Jeśli będziecie dalej odstawiać takie numery, po prostu pójdziemy do domu. I miejmy nadzieję, że następnym razem, gdy tu wrócimy, już tego nie zrobicie. Myślicie, że możecie robić, co chcecie, i uniknąć kłopotów? To my przez to wpadamy w kłopoty. To my musimy za to płacić. Nie żartuję. Słyszeliście kiedyś, żebym mówił do was w ten sposób? Musicie ogarnąć się i zacząć zachowywać jak ludzie. Tak, są tu strażacy - są dla waszego bezpieczeństwa. Słyszycie, co mówię? Zobaczymy, jak będziecie się zachowywać. Może jeszcze wrócimy" - dodał sfrustrowany lider.

Po wygłoszeniu ultimatum muzycy zeszli ze sceny, a w hali zapadła długa, niepewna cisza. Na szczęście ostra reprymenda i groźba definitywnego odwołania wydarzenia ostudziły nastroje. Po upływie dłuższego czasu ekipa Slayera powróciła i dokończyła zaplanowany repertuar. Nagranie przedstawiające całe to zajście udostępnione zostało w sieci.



