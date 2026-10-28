Demi Lovato przez wiele lat była gwiazdą Disneya. Zdobyła główną rolę w kultowej produkcji "Camp Rock", a następnie zagrała w "Programie ochrony księżniczek". Była również gwiazdą własnego serialu Disneya "Słoneczna Sonny", który stał się jednym z najpopularniejszych sitcomów 2009 roku.
Z czasem aktorka postawiła na karierę muzyczną. Albumy "Unbroken", "Demi", "Confident" i "Tell Me You Love Me" stały się najpopularniejszymi wydawnictwami Lovato, a potwierdza to kumulacja milionowych odsłuchań. Recenzję najnowszego krążka wokalistki, otwiera się w nowym oknie, zatytułowanego "It's Not That Deep" i promowanego głównym singlem "Fast, otwiera się w nowym oknie", możecie przeczytać w naszym serwisie.
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Demi Lovato musiała udać się do szpitala. Powodem silna alergia
Wokalistka trafiła do szpitala z powodu reakcji alergicznej. Demi Lovato pokazała na Instagramie fanom, co ją spotkało, publikując zdjęcie, na którym widać wkłucie dożylne oraz szpitalną opaskę na nadgarstku.
Napisała: "Więc... wygląda na to, że mam teraz alergię albo na marakuję, albo na sushi!".
Piosenkarka nie zdradziła szczegółów dotyczących objawów, z którymi musiała się zmierzyć, ani nie wspomniała o żadnych innych potencjalnych przyczynach reakcji poza zyskującym na popularności owocu, marakui oraz sushi.
Źródła zaznajomione ze sprawą przekazały serwisowi TMZ, że Demi Lovato nie musiała zostawać w szpitalu na noc - wypisano ją niedługo po przeprowadzeniu badań. Jak podano, objawy ustąpiły dość szybko.
Później wokalistka uspokoiła zmartwionych fanów kolejną relacją na Instagramie, pisząc: "Wszystko w porządku!".
"Biedna Demi, wszystko się jej czepia", "Też jestem uczulona na wiele rzeczy, rozumiem ją", "Niech odpoczywa", "Alergiczny atak jest czymś okropnym, sama się o tym przekonałam", "Kochamy cię Demi i się martwimy!" - piszą w serwisie X fani piosenkarki.
Demi Lovato borykała się z uzależnieniem. "Otarłam się o śmierć"
Wokalistka podczas wielu wywiadów śmiało mówiła o tym, iż przez wiele lat zmagała się z uzależnieniami. Gwiazda sięgała po używki nawet na planie drugiej części "Camp Rocka", o czym przypominała w dokumencie.
W 2012 roku Demi Lovato wydała dokument zatytułowany "Stay Strong" - kamery towarzyszyły gwieździe za kulisami koncertów, obserwowały jej życie i zmaganie z uzależnieniem. Choć piosenkarka twierdziła tam, że czuje się dobrze, pięć lat później w dokumencie "Simply Complicated" (2017) wyznała, że nagrywając "Stay Strong" była pod wpływem odurzających substancji. W "Simply Complicated" opisała swoją drogę do trzeźwości i opowiedziała o promocji utworu "Cool for the Summer", jak i całym albumie "Confident".
Choć fani mieli nadzieję, że Demi Lovato wyszła na prostą, w 2021 roku przekonali się, iż grubo się mylili. Wokalistka opowiedziała w dokumencie "Dancing With The Devil" o jej historii przedawkowania, używkach, w które znowu wpadła, a nawet o otarciu się o śmierć. Piosenkarka wylądowała w szpitalu i, w najlepszym przypadku, groziła jej wtedy stała utrata zdrowia. "Otarłam się o śmierć. Przekroczyłam granice, jakiej nigdy nie przekroczyłam w tym uzależnieniu" - wyznała w dokumencie gwiazda.
W zeszłym roku Demi Lovato poślubiła Jordana "Jutesa" Lutesa w Kalifornii. Choć piosenkarka wciąż zmaga się ze zdrowotnymi konsekwencjami po uzależnieniu, twierdzi, że obecnie czuje się lepiej niż kiedykolwiek.