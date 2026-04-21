D4vd usłyszał zarzuty. Grozi mu najwyższy wymiar kary

Historia, która dziś trafia na pierwsze strony mediów, zaczęła się wiosną 2024 roku. W kwietniu zaginęła Celeste Rivas Hernandez, nastolatka, której los przez wiele miesięcy pozostawał nieznany. Przełom nastąpił dopiero kilka miesięcy później, gdy na policyjnym parkingu w Los Angeles odkryto porzucony samochód należący do młodego muzyka.

W jego wnętrzu znajdowały się szczątki dziewczyny, zapakowane w worki i ukryte w różnych częściach pojazdu, w tym w przednim bagażniku. To odkrycie zapoczątkowało śledztwo, które stopniowo zaczęło koncentrować się wokół właściciela auta.

Kluczowe ustalenia śledczych

Tożsamość ofiary udało się potwierdzić dzięki charakterystycznemu tatuażowi. Choć początkowo pojawiały się rozbieżności dotyczące jej wieku, ostatecznie śledczy wskazali, że miała 15 lat.

Jeszcze jesienią ubiegłego roku organy ścigania analizowały sprawę bez stawiania formalnych zarzutów, podkreślając współpracę Burke'a. Sytuacja zmieniła się po kolejnych miesiącach dochodzenia oraz przesłuchaniach świadków z jego otoczenia. W listopadzie wytypowano go jako głównego podejrzanego, a w połowie kwietnia został zatrzymany i osadzony w areszcie bez prawa do kaucji.

D4vd usłyszał zarzuty

20 kwietnia prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles Nathan Hochman oficjalnie ogłosił postawienie zarzutów. Burke odpowiada za morderstwo pierwszego stopnia, a śledczy wskazują na szczególne okoliczności, które mogą znacząco wpłynąć na wymiar kary.

"To jedne z najpoważniejszych oskarżeń, jakie może postawić prokuratura" - podkreślił Hochman.

Według ustaleń dochodzenia sprawa może obejmować działanie z premedytacją, motyw finansowy oraz próbę uciszenia świadka.

"Decyzja w sprawie ewentualnego wnioskowania o karę śmierci zapadnie na późniejszym etapie postępowania" - dodał prokurator.

Kariera zatrzymana w pół kroku

Jeszcze przed wybuchem skandalu D4vd znajdował się na fali wznoszącej. Popularność zdobył dzięki mediom społecznościowym, a jego utwory szybko trafiły do globalnej publiczności. Występy u boku największych gwiazd oraz obecność na festiwalu Coachella tylko potwierdzały jego rosnącą pozycję.

W 2025 roku wydał debiutancki album "Withered", który wyróżniał się nietypowym procesem powstawania - znaczną część materiału nagrano przy użyciu telefonu. Wszystko wskazywało na to, że jego kariera będzie nabierać rozpędu.

Po ujawnieniu tożsamości ofiary i rozwoju śledztwa artysta został jednak zmuszony do natychmiastowego odwołania zaplanowanej trasy koncertowej.

Przedstawiciele Burke'a zapowiadają walkę o uniewinnienie swojego klienta i kwestionują stawiane mu zarzuty. Sprawa dopiero się rozpoczyna, a jej finał może okazać się jednym z najgłośniejszych procesów ostatnich lat na styku świata muzyki i wymiaru sprawiedliwości.

We Watch Clouds na Next Fest 2026: "Nie uważamy się za artystów" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL