Promocja drugiej części filmu "Wicked", "Wicked: For Good", czyli broadwayowskiego spektaklu przeniesionego na duży ekran, niedługo się zacznie. Ariana Grande wciela się w rolę Glindy, zaś Cynthia Erivo przedstawia wzruszającą historię zielonoskórej Elphaby. Gwiazdy produkcji przygotowują się do promocji projektu oraz udzielania wielu wywiadów tuż przed premierą, która ma nastąpić już 21 listopada 2025 roku. Erivo nie traci jednak wolnego czasu i angażuje się w inne projekty. Ostatni z nich, spektakl "Jesus Christ Superstar" spotkał się z dosadną reakcją widowni.

Cynthia Erivo w niecodziennej roli. "Jak ona mogła"

Reżyser Jon M. Chu zdecydował się na wyprodukowanie adaptacji filmowej świata "Wicked" oraz postawił na wysokobudżetowe i bogate w efekty specjalne odwzorowanie czarodziejskiego świata. Film, którego polska premiera miała miejsce 6 grudnia 2024 roku, z przedpremierą 22 listopada zeszłego roku, jest muzycznym prequelem "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Co ciekawe, plan zdjęciowy produkcji został niemal w całości wybudowany od podstaw w małej londyńskiej wiosce, co nie umknęło wiernym fanom broadwayowskiego spektaklu.

Cynthia Erivo wykorzystała chwilę wolnego czasu na intrygujący projekt. W dniach 1-3 sierpnia w Hollywood Bowl odbył się trzydniowy, wyprzedany spektakl "Jesus Christ Superstar", w którym Cynthia Erivo wystąpiła jako Jezus, zaś Adam Lambert zaprezentował się w roli Judasza. Kultowa produkcja autorstwa Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a to nowa wersja znanego - reżyserem i twórcą choreografii jest Sergio Trujillo.

Warto nakreślić, iż rock opera "Jesus Christ Superstar" opowiada o ostatnim tygodniu życia Jezusa Chrystusa, widzianym oczami jego zwolenników i zagorzałych przeciwników. Co ciekawe, Cynthia Erivo grała już kiedyś w tej produkcji - W 2020 roku wcieliła się w postać Marii Magdaleny. W samym musicalu pojawiały się takie gwiazdy jak między innymi Mel C, Ian Gillan (Deep Purple), Maciej Balcar, Sebastian Bach, John Legend, Marek Piekarczyk, Alice Cooper i Ben Daniels.

Zdjęcia Erivo, przebraną za Jezusa i dźwigającą krzyż, szybko zalały sieć, a internauci nie pozostawiają na artystce suchej nitki. Negatywne komentarze nabierają na sile z dnia na dzień, co, według krytyków filmowych i marketingowców, może zaskoczyć promocji nadchodzącego filmu "Wicked: For Good".

"Obraziła tysiące ludzi na całym świecie", "Jak ona śmie?", "Jak ona mogła wcielić się w Jezusa", "Ona chyba nie ma wstydu... i ta drętwa gra aktorska", "Upada pod krzyżem jak Jezus, ale to parodia", "Parodiuje Jezusa i jego mękę", "Straciłam do niej szacunek" - piszą internauci, jednak niektórzy z nich bronią wizji artystycznej gwiazdy. "Jest świetną aktorką, a jej odegranie Jezusa bardzo mi się podoba", "To żadna parodia, ona jest aktorką i zagrała Jezusa. Oddała mu cześć. W czym problem?", "Cynthia jest ciepłą i cudowną osobą. Dajcie jej żyć. Nie macie co robić?" - bronią gwiazdy inni.

