Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową liczbę fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk. Jedno z nich - Sabrina Carpenter - bardzo zaskoczyło. Wokalistka nawiązała do wizualnej strony swojego najnowszego albumu, "Man's Best Friend", i przebrała na scenie mężczyzn za psy, czym wywołała burzę w sieci.

Za nami otwarcie pierwszego weekendu Coachelli 2026. Sabrina Carpenter z hollywoodzkim show

Choć to Sabrina Carpenter skradła show (wokalistka zapowiadała, że szykowała występ aż przez siedem miesięcy), podczas otwarcia pierwszego weekendu Coachelli wystąpiło wielu znamienitych artystów, w tym miedzy innymi Justin Bieber, Karol G czy Slayyyter.

Coachella 2026 odbędzie się w ciągu dwóch weekendów, licząc od piątków: od 10 do 12 kwietnia oraz od 17 do 19 kwietnia. Wzdłuż autostrady obok terenu festiwalu pojawiły się billboardy reklamujące występy takich gwiazd jak między innymi Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Addison Rae, Katseye i Karol G.

Gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem Coachelli, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Zaszczytny tytuł oznacza wystąpienie na głównej scenie w godzinach najbardziej atrakcyjnych dla zebranej publiczności, która liczy wiele tysięcy fanów muzyki. Swoje marzenie o staniu się headlinerką spełniła Sabrina Carpenter, która przygotowała dla festiwalowiczów żmudnie zaplanowany show.

Sabrina Carpenter rozpoczęła od hollywoodzkiego intro - wysiadła z samochodu w efekcie black&white, tuż po sprawdzeniu przez podejrzliwego policjanta. Następnie opuściła "plenerowe kino", aby udać się na scenę. Aktywowała swoją "aleję hollywoodzkich gwiazd", ułożoną specjalnie dla niej na scenie, i zaczęła koncert od viralowego na TikToku "House Tour" z płyty "Man's Best Friend".

Setlista Sabriny Carpenter na Coachelli 2026:

House Tour

Taste

Busy Woman

Manchild

When Did You Get Hot?

Please Please Please

We Almost Broke Up Again Last Night

Nobody's Son

Because I Liked a Boy

My Man on Willpower

Go Go Juice

Such a Funny Way

Sugar Talking

Don't Smile

Feather

Bed Chem

Juno

Espresso

Goodbye

Tears

Jak się okazuje, największym zaskoczeniem dla widowni było przebranie mężczyzn za psy podczas występu z utworem "Manchild". Wokalistka nawiązała tym samym do skandalu, jaki wywołała okładka jej najnowszej płyty "Man's Best Friend", kiedy to została oskarżona o kreowanie podwładnej postawy wobec mężczyzn, w związku z niejednoznaczną okładką projektu. Podczas występu na Coachelli mężczyźni jednak bawili się dobrze i nie wyglądało na to, iż coś dzieje się bez ich zgody i świadomości.

"Mój mąż też tak sapie jak pies", "Już nie przesadzajcie, to tylko występ", "Mężczyźni przebrani za psy, wielkie mi halo, a występ świetny", "Sabrina spełniła swoje marzenie. Pokazała facetom, gdzie ich miejsce... i wystąpiła na Coachelli", "Uwielbiam ją", "Dopracowała ten występ w stu procentach" - komentują fani na platformie X.

