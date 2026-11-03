Co stało się z milionami Michaela Jacksona? Sprawa trafiła do sądu

Wniosek trafił do sądu w Los Angeles 29 października. Paris Jackson domaga się w nim częściowego podziału majątku ojca i przekazania pieniędzy do Michael Jackson Family Trust, który został utworzony z myślą o trojgu dzieci wokalisty.

Zgodnie z zapisami przywołanymi przez jej prawników rodzeństwo miało zacząć otrzymywać dochody ze swoich części po ukończeniu 21 lat, natomiast wypłaty kolejnych fragmentów zgromadzonego majątku zaplanowano na 30., 35. i 40. rok życia. Prince wkrótce skończy 30 lat, Paris ma 28 lat, a Bigi 24, lecz zdaniem córki artysty ustalony przez ojca plan nadal nie został wprowadzony w życie.

"Ponad 17 lat po jego śmierci rodzinny fundusz Michaela Jacksona nadal nie został zasilony" - napisano we wniosku.

Paris Jackson chce pieniędzy dla siebie i braci

Prawnicy Paris przekonują, że zarządcy majątku od dawna dysponują środkami, które pozwoliłyby przynajmniej częściowo zasilić fundusz. W dokumentach wymieniono m.in. sprzedaż udziałów w EMI Music Publishing za 287,5 mln dolarów, sprzedaż posiadłości Neverland za 22 mln dolarów oraz umowę z Sony dotyczącą katalogu Michaela Jacksona i innych należących do niego praw.

Według strony Paris wszystkie te transakcje przyniosły łącznie ponad miliard dolarów przed odliczeniem podatków i kosztów. Z rozliczenia majątku ma również wynikać, że pod koniec 2024 roku znajdowało się w nim około 850 mln dolarów w gotówce i podobnych aktywach. Po uwzględnieniu możliwych zobowiązań do rodzinnego funduszu można byłoby, jej zdaniem, przekazać około 600 mln dolarów.

Paris uważa, że brak pieniędzy w funduszu pozostawia ją oraz jej braci zależnych od decyzji Johna Branki, który określa wysokość i terminy wypłat. Po śmierci Johna McClaina w maju 2026 roku Branca pozostał jedynym wykonawcą testamentu Michaela Jacksona.

Zarządcy majątku odpowiadają na zarzuty

Przedstawiciele spadku po Michaelu Jacksonie nie zgadzają się z zarzutami Paris i zapewniają, że dotychczas na potrzeby dzieci wokalisty przekazano ponad 200 mln dolarów. Podkreślają również, że zgodnie z testamentem właściwe wypłaty miały rozpocząć się dopiero po ukończeniu przez beneficjentów 30 lat.

Jak tłumaczą, fundusz nie może zostać w pełni zasilony, dopóki nie zakończą się wszystkie postępowania dotyczące majątku. Najważniejszym z nich pozostaje spór z amerykańskim urzędem skarbowym, który domagał się 700 mln dolarów zaległych podatków i kar. Zarządcom udało się znacznie obniżyć tę kwotę, jednak sprawa nadal nie została ostatecznie zamknięta.



