Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod koniec występu amerykańskiego rapera Dona Tolivera w hali Co-op Live, około godziny 22:00. Pogotowie ratunkowe North West Ambulance Service poinformowało, że jedna osoba została przewieziona do szpitala na dalsze badania, zaś ponad 50 osób poddano ocenie medycznej w związku z wystąpieniem "objawów dotyczących oczu i układu oddechowego".

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Policja hrabstwa Greater Manchester (GMP) przekazała, że zgłoszono incydent o dużej skali - mowa tu o osobach cierpiących z powodu nieznanej substancji. Początkowo podejrzewano, że może to być gaz łzawiący.

Według policji ewakuowano 12 000 osób. Jeden z uczestników koncertu opisał "wstrząsające sceny" i ludzi, którzy "dusili się", opuszczając obiekt. Joey Howe relacjonował, że do zdarzenia doszło około 30-40 minut po rozpoczęciu koncertu.

22-latek powiedział w rozmowie z BBC Radio Manchester: "Zobaczyłem tłumy ludzi wychodzące z obiektu; wpadłem w panikę, widząc mnóstwo osób wybiegających na zewnątrz. Zapaliły się światła, a artysta został szybko wyprowadzony ze sceny. Nagle poczułem potworny odór".

Opisał to jako moment, w którym "czas jakby się zatrzymał", a "wszystko inne przestało się dziać". "Czułem, że jestem zdany tylko na siebie i muszę sam podjąć jakieś działanie" - dodał Howe. "Postanowiliśmy wyjść. Mijali nas ludzie na wózkach inwalidzkich, którzy się dusili - to było naprawdę wstrząsające".

"Zdecydowaliśmy się opuścić obiekt. To były wyjątkowo przygnębiające sceny; nikt nie chciałby czegoś takiego oglądać".

Nagrania w mediach społecznościowych pokazują służby ratunkowe przybywające pod arenę, a także uczestników koncertu, którzy kaszląc, opuszczają budynek. Policja z Greater Manchester potwierdziła, że ponad 12 000 osób zostało bezpiecznie ewakuowanych, a kilka z nich wymagało pomocy medycznej.

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"Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa każdej osobie obecnej na koncercie" - powiedziała zastępczyni komendanta policji w Greater Manchester, Steph Parker.

"Kilka osób otrzymało pomoc na miejscu, a jedna została przewieziona do szpitala. Każda osoba, która opuściła miejsce wydarzenia i poczuła się źle, powinna udać się do najbliższego szpitala". "Rozumiemy niepokój, jaki wywołało to zdarzenie - zwłaszcza wśród osób, których bliscy przebywali wczoraj wieczorem w tym miejscu - i dziękujemy wszystkim za cierpliwość, jaką wykazali w trakcie naszych działań".

"Teraz przystąpimy do szczegółowego wyjaśniania, czym była ta substancja i w jaki sposób doszło do tego zdarzenia" - dodała. Pogotowie ratunkowe przekazało: "W ramach środków ostrożności przeprowadzana jest dekontaminacja, a jeden z poszkodowanych został przewieziony do szpitala Manchester Royal Infirmary w celu przeprowadzenia dalszych badań".

"Na miejsce skierowano kilka zespołów ratunkowych, w tym specjalistyczną jednostkę ds. działań w strefach niebezpiecznych (Hazardous Area Response Team), aby zapewnić bezpieczną ocenę stanu zdrowia osób przebywających na miejscu i udzielić im niezbędnej pomocy".