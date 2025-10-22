Zdarzenie z udziałem Daniela Martyniuka wywołało w sieci niemały szum. Mężczyzna podczas lotu powrotnego z Malagi do Warszawy miał zachowywać się agresywnie wobec pasażerów, oraz obrażać załogę pokładową. Powodem okazała się być odmowa sprzedaży alkoholu. W sieci pojawiły się nawet nagrania ukazujące jego zachowanie.

Portal "Plejada" zwrócił się do managera ds. komunikacji korporacyjnej Salvatore Gabriele Imperiale o komentarz potwierdzający zaistniałą sytuację: "Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami".

Co dzieje się teraz z Danielem Martyniukiem?

Po nieplanowanym lądowaniu w Nicei, w sprawę zaangażowała się lokalna policja. Daniel Martyniuk natychmiastowo wyprowadzony został z samolotu. "Fakt" skontaktował się z jednostką, która zajmowała się kontrolą graniczną. Jak się okazuje, syn gwiazdora został już wypuszczony: "Ten pan był pijany, ale już został wypuszczony. Jest wolny od godz. 10.30. Został zwolniony po złożeniu wyjaśnień i nie wiemy, gdzie obecnie przebywa".

Sieć linii lotniczych, którą wybrał Martyniuk nie zdecydowała się na podejmowanie kroków prawnych wobec mężczyzny, dlatego został on wypuszczony wcześniej, niż zakładano: "Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że przewoźnik nie złożył oficjalnej skargi".

