Cleo wspiera Dodę po wyznaniu o chorobie. "Straciłam bardzo bliską osobę"

"Obiecałam sobie, że jak wyjdę z tego, zrobię wszystko, żeby ludziom uświadomić, jak ważna jest profilaktyka w badaniu skóry oraz kategoryczne unikanie solarium i ograniczanie opalania na słońcu jak 'skwarka'. Pamiętajcie o filtrach mineralnych i dbajcie o siebie!" - zaapelowała do obserwatorów.

- "Kochana zdrowia!!! A to przesłanie mega ważne - badajcie się. Straciłam przez czerniaka bardzo bliską w mojej rodzinie osobę. Cieszę się, że udało Ci się to pokonać, nagłaśniaj to! Dzięki temu uratuje się kolejne życia" - napisała Cleo pod postem Dody.