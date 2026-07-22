Do mediów trafiła informacja o wygranym przez Cher procesie przeciwko Mary Bono, będącą wdową po Sonnym Bono. 80-letnia wokalistka walczyła o należne jej tantiemy. Pomimo triumfu w sądzie gwiazda nie może mówić o sukcesie - batalia kosztowała ją nie tylko ogrom nerwów, lecz także niemałe pieniądze. Jak wynika z dokumentów, do których dotarł magazyn "People", sędzia federalny orzekł, że autorka hitu "Believe" sama będzie zmuszona pokryć koszty wynagrodzenia adwokatów. Portfel piosenkarki będzie więc chudszy o ponad milion dolarów!

Sonny i Cher w latach 70. tworzyli zgrany duet zarówno na scenie, jak i prywatnie

Sonny i Cher w latach 60. i 70. byli jednym z najpopularniejszych duetów muzycznych. Łączyły ich nie tylko wspólne występy i praca w studiu, lecz także silne uczucie. W latach 1964-1975 byli szczęśliwym małżeństwem. Ich związek zakończył się, gdy ukochany zaczął kontrolować finanse oraz całą karierę Cher, a wokalistka pragnęła wolności.

Mary, przeciwko której Cher wystąpiła do sądu, była czwartą żoną Sonny'ego. Para wzięła ślub w 1986 r., a ich małżeństwo trwałoby po dziś dzień, gdyby nie przedwczesna śmierć muzyka. Mężczyzna zginął tragicznie w styczniu 1998 r., będąc ofiarą wypadku na stoku narciarskim.

Cher pozwała wdowę po Sonnym z powodu praw autorskich i tantiem

Pod koniec 2021 r. Cher pozwała Mary, twierdząc, że kobieta bezprawnie wstrzymywała jej przychody z tantiem - z utworów nagranych w duecie z Sonnym, czyli hitów takich jak "I Got You Babe" czy "The Beat Goes On". Artystka domagała się odszkodowania wysokości miliona dolarów. Zgodnie z orzeczeniem sądu, wydanym podczas rozwodu w 1978 r., Cher przysługuje bowiem połowa wpływów ze wspólnych nagrań. W pozwie złożonym pięć lat temu gwiazda udowadniała, że Mary Bono próbowała zupełnie pozbawić ją praw do piosenek, powołując się na "całkowicie nieadekwatny przepis o wygaśnięciu praw wynikający z ustawy o prawie autorskim z 1976 r.".

Cher wygrała batalię sądową. Wynagrodzenie dla adwokatów kosztowało ją ponad milion dolarów!

W maju 2024 r. Cher wygrała proces o prawa autorskie. Wówczas sąd orzekł, że Mary zmuszona jest wypłacić jej ponad 418 tys. dolarów zaległych tantiem. Z kolei w styczniu tego roku 80-latka wniosła do sądu o zwrot ponad miliona dolarów kosztów adwokackich. Przedstawiciele wokalistki argumentowali wniosek podkreślając, że "poniosła ona wydatki, skutecznie prowadząc postępowanie przeciwko Mary Bono".

Teraz sędzia John A. Kronstadt oddalił wniosek Cher, uznając, że federalne prawo autorskie nie ma zastosowania w tej sprawie. Uargumentował swoją decyzję tym, że spór piosenkarki i wdowy po Sonnym dotyczył głównie zapisów umownych, a nie naruszenia praw autorskich. Według dokumentów sądowych przeanalizowanych przez magazyn "People" gwiazda będzie zmuszona dodatkowo ponieść jeszcze koszty związane z zakończeniem postępowania wysokości 10 tys. dolarów.