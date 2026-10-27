26 października amerykański raper Macklemore ruszył ze swoją charytatywną trasą koncertową "Free Palestine". Pierwszego wieczoru zagrał dla 13 tys. widzów na dublińskiej 3Arena. Wraz z nim na scenie pojawili się goście specjalni: folkowy zespół Beoga, który odszedł z trasy Eda Sheerana po wrześniowej aferze, wokalista Hozier oraz hip-hopowe trio Kneecap, które głośno wspiera poszkodowane na całym świecie narody, przez co m.in. objęte zostało trzyletnim zakazem wjazdu na Węgry i usunięte z line-upu Sziget Festivalu w 2025 r.

Całkowity dochód z rozpoczętej właśnie trasy koncertowej ma trafić na pomoc dla Palestyńczyków. Kolejnymi przystankami tournee będą Londyn oraz Paryż.

Co działo się na pierwszym koncercie Macklemore'a z charytatywnej trasy? Fani nie kryją dumy z gwiazdora!

Zagraniczne media, w tym BBC, poinformowały, co działo się podczas pierwszego z charytatywnych wydarzeń. Fani Macklemore'a mieli zgromadzić się pod areną kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu. Wielu z nich przybyło na miejsce z palestyńskimi oraz irlandzkimi flagami, a przed areną pojawili się sprzedawcy z gadżetami w barwach tychże państw.

Dziennikarze wspomnianej stacji porozmawiali z niektórymi uczestnikami koncertu. Wyrazili oni dumę, podkreślając, że Macklemore jako jeden z niewielu gwiazdorów trwa przy swoim stanowisku i nie boi się zabierać głosu w ważnych dla społeczeństwa sprawach, nawet jeśli niesie to za sobą ryzyko. "Więcej osób powinno to robić - jeśli masz zasięgi, korzystaj z nich, bo nie każdy ma taką scenę" - mówiła fanka z Belfastu.

"To najbardziej rozchwytywany bilet, ponieważ ludzie chcą tu być, naprawdę chcą okazać swoje wsparcie. Dzisiejszego wieczoru w całym Dublinie będziecie słyszeć okrzyki 'Wolna, wolna Palestyna!'" - mówiła z kolei uczestniczka z Cork.

Wokół Macklemore'a i Eda Sheerana rozpętała się afera. Raper odsunięty został od trasy przez wsparcie dla Palestyny

Afera, z której wyniknęła organizacja charytatywnego tournee, rozpoczęła się we wrześniu tego roku. Podczas występu w New Jersey, gdzie Macklemore był supportem "Loop Tour" Eda Sheerana, doszło do wydarzenia, które zaważyło na dalszej współpracy artystów. Raper okazał na scenie wsparcie Palestyńczykom i nagłaśniał sytuację panującą w Strefie Gazy oraz na okupowanym Zachodnim Brzegu. Choć powszechnie wiadomo było, że gwiazdor głośno mówi o takich sprawach i nie ukrywa swoich poglądów, promotor amerykańskiej części trasy Sheerana, Messina Touring Group, oznajmił, że nie może on dłużej koncertować w ramach trasy. Część obiektów, na których planowano zorganizować kolejne show, miała nie wyrazić zgody na przyjazd Macklemore'a z obawy o jego sceniczne protesty.

Izraelsko-Amerykańska Rada dodatkowo wystosowała petycję, domagając się usunięcia rapera z trasy. Jej autorzy argumentowali, że koncert Sheerana nie powinien zamieniać się w miejsce jednostronnego politycznego przekazu.

Fani i współpracujący z Edem Sheeranem artyści zaczęli go bojkotować. Piosenkarz zabrał głos

Gdy Macklemore został odsunięty od trasy, w mediach i internecie wybuchła burza. Ed Sheeran stracił tysiące fanów - co widać było po nieustannie malejących liczbach obserwatorów w mediach społecznościowych oraz komentarzach zawiedzionych słuchaczy. Choć rzekomo nie była to jego decyzja, miłośnicy oczekiwali, że 35-letni wokalista wstawi się za kolegą z branży. Z dalszej współpracy z Sheeranem zrezygnowali także Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe i Beoga, którzy - podobnie jak Macklemore - mieli występować podczas "Loop Tour".

Ed Sheeran wreszcie zareagował na bojkot swoich koncertów i zarzuty. Podkreślił, że "ma własne poglądy na temat niszczycielskiego konfliktu". "To, że nie wypowiadam się publicznie, nie znaczy, że ich nie mam, ani że mi nie zależy" - dodał, zajmując wciąż neutralne stanowisko w sprawie Palestyny. Wyznał też, że szanuje Macklemore'a jako artystę i nigdy nie wpływa na to, co supporty prezentują na scenie. Przekazał, że decyzja o wyrzuceniu rapera z koncertów nie należała do niego, gdyż nie jest on stroną zawieranych umów.