Charytatywna trasa koncertowa Macklemore'a ruszyła. "Jeśli masz zasięgi, korzystaj z nich"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

We wrześniu media na całym świecie żyły aferą między Edem Sheeranem i Macklemorem. Drugi z wymienionych występował w roli supportu podczas amerykańskiej części trasy "Loop Tour". Gdy pewnego wieczoru na scenie okazał wsparcie Palestyńczykom i wprost mówił o sytuacji panującej w Strefie Gazy, promotor oznajmił o jego odsunięciu. Ed Sheeran nie stanął w obronie rapera, co skutkowało znaczną utratą odbiorców i kolejnych artystów, którzy szykowali się do gościnnych występów z piosenkarzem. Niedługo później Macklemore postanowił przekuć skandal w coś dobrego - ogłosił charytatywne tournee "Free Palestine", z którego dochód ma zostać przeznaczony na pomoc poszkodowanym Palestyńczykom. Koncerty właśnie wystartowały!

Raper Macklemore podczas występu na scenie.
Macklemore zorganizował charytatywną trasę koncertowąKristy SparowGetty Images

26 października amerykański raper Macklemore ruszył ze swoją charytatywną trasą koncertową "Free Palestine". Pierwszego wieczoru zagrał dla 13 tys. widzów na dublińskiej 3Arena. Wraz z nim na scenie pojawili się goście specjalni: folkowy zespół Beoga, który odszedł z trasy Eda Sheerana po wrześniowej aferze, wokalista Hozier oraz hip-hopowe trio Kneecap, które głośno wspiera poszkodowane na całym świecie narody, przez co m.in. objęte zostało trzyletnim zakazem wjazdu na Węgry i usunięte z line-upu Sziget Festivalu w 2025 r.

Całkowity dochód z rozpoczętej właśnie trasy koncertowej ma trafić na pomoc dla Palestyńczyków. Kolejnymi przystankami tournee będą Londyn oraz Paryż.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Co działo się na pierwszym koncercie Macklemore'a z charytatywnej trasy? Fani nie kryją dumy z gwiazdora!

Zagraniczne media, w tym BBC, poinformowały, co działo się podczas pierwszego z charytatywnych wydarzeń. Fani Macklemore'a mieli zgromadzić się pod areną kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu. Wielu z nich przybyło na miejsce z palestyńskimi oraz irlandzkimi flagami, a przed areną pojawili się sprzedawcy z gadżetami w barwach tychże państw.

Dziennikarze wspomnianej stacji porozmawiali z niektórymi uczestnikami koncertu. Wyrazili oni dumę, podkreślając, że Macklemore jako jeden z niewielu gwiazdorów trwa przy swoim stanowisku i nie boi się zabierać głosu w ważnych dla społeczeństwa sprawach, nawet jeśli niesie to za sobą ryzyko. "Więcej osób powinno to robić - jeśli masz zasięgi, korzystaj z nich, bo nie każdy ma taką scenę" - mówiła fanka z Belfastu.

"To najbardziej rozchwytywany bilet, ponieważ ludzie chcą tu być, naprawdę chcą okazać swoje wsparcie. Dzisiejszego wieczoru w całym Dublinie będziecie słyszeć okrzyki 'Wolna, wolna Palestyna!'" - mówiła z kolei uczestniczka z Cork.

Wokół Macklemore'a i Eda Sheerana rozpętała się afera. Raper odsunięty został od trasy przez wsparcie dla Palestyny

Afera, z której wyniknęła organizacja charytatywnego tournee, rozpoczęła się we wrześniu tego roku. Podczas występu w New Jersey, gdzie Macklemore był supportem "Loop Tour" Eda Sheerana, doszło do wydarzenia, które zaważyło na dalszej współpracy artystów. Raper okazał na scenie wsparcie Palestyńczykom i nagłaśniał sytuację panującą w Strefie Gazy oraz na okupowanym Zachodnim Brzegu. Choć powszechnie wiadomo było, że gwiazdor głośno mówi o takich sprawach i nie ukrywa swoich poglądów, promotor amerykańskiej części trasy Sheerana, Messina Touring Group, oznajmił, że nie może on dłużej koncertować w ramach trasy. Część obiektów, na których planowano zorganizować kolejne show, miała nie wyrazić zgody na przyjazd Macklemore'a z obawy o jego sceniczne protesty.

Izraelsko-Amerykańska Rada dodatkowo wystosowała petycję, domagając się usunięcia rapera z trasy. Jej autorzy argumentowali, że koncert Sheerana nie powinien zamieniać się w miejsce jednostronnego politycznego przekazu.

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Gdy Macklemore został odsunięty od trasy, w mediach i internecie wybuchła burza. Ed Sheeran stracił tysiące fanów - co widać było po nieustannie malejących liczbach obserwatorów w mediach społecznościowych oraz komentarzach zawiedzionych słuchaczy. Choć rzekomo nie była to jego decyzja, miłośnicy oczekiwali, że 35-letni wokalista wstawi się za kolegą z branży. Z dalszej współpracy z Sheeranem zrezygnowali także Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe i Beoga, którzy - podobnie jak Macklemore - mieli występować podczas "Loop Tour".

Ed Sheeran wreszcie zareagował na bojkot swoich koncertów i zarzuty. Podkreślił, że "ma własne poglądy na temat niszczycielskiego konfliktu". "To, że nie wypowiadam się publicznie, nie znaczy, że ich nie mam, ani że mi nie zależy" - dodał, zajmując wciąż neutralne stanowisko w sprawie Palestyny. Wyznał też, że szanuje Macklemore'a jako artystę i nigdy nie wpływa na to, co supporty prezentują na scenie. Przekazał, że decyzja o wyrzuceniu rapera z koncertów nie należała do niego, gdyż nie jest on stroną zawieranych umów.

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