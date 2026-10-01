Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak okazały się złamane żebra. Charles Kelley nie potrafił wyjaśnić, jak do tego doszło. Zaniepokojony lekarz skierował go więc na szereg badań, które ujawniły chorobę: "Doznałem kilku przypadkowych złamań żeber. To sprawiło, że mój lekarz zlecił mi kilka różnych badań krwi. Jedno z ostatnich wykazało nowotwór krwi nazywany szpiczakiem mnogim. To rzadka choroba" - tłumaczył.

Szpiczak mnogi atakuje szpik kostny i rozwija się z nieprawidłowych komórek plazmatycznych. Jednym z jego objawów jest osłabienie kości, przez co mogą one pękać bez widocznego powodu, jak w przypadku Kelleya. Wokalista nie ujawnił, na jakim etapie zaawansowania lekarze wykryli u niego nowotwór.

Mimo druzgocącej diagnozy zachowuje optymizm

Artysta zwraca uwagę na postępy medycyny i podkreśla, że jego nastawienie jest pozytywne: "Jestem młody i czuję się zdrowy. Metody leczenia szpiczaka bardzo się rozwinęły, nawet w ciągu ostatnich pięciu lat. Oczekiwana długość życia jest znacznie dłuższa niż kiedyś. Czuję ogromną nadzieję. Naprawdę".

Diagnoza nie wstrzymuje planów zespołu. Lady A pracują nad nowym albumem, a w grudniu zaczynają świąteczną trasę "This Winter's Night Tour". Kelley zapowiada, że nie zamierza rezygnować z występów. Lekarze przekazali muzykowi, że początkowy etap terapii nie powinien przeszkodzić w pracy.

"Wierzę, że pierwsze sześć miesięcy leczenia nie będzie zbyt inwazyjne. Nadal będę mogł pracować. Myślę, że fizycznie będę czuł się tak jak wcześniej. Będą trudniejsze dni, ale chcę nadal pracować. Muszę być szczęśliwy, robić to, co kocham, a jednocześnie spędzać z rodziną jak najwięcej czasu i cieszyć się każdą wspólną chwilą. To tylko kolejna przeszkoda w życiu. Jestem przekonany, że sobie z nią poradzimy" - przekazał Kelley.

Gwiazdy amerykańskiego country

Kelley założył zespół w 2006 roku w Nashville razem z Hillary Scott i Dave'em Haywoodem. Przez pierwsze lata trio występowało jako Lady Antebellum. Sławę poza Stanami Zjednoczonymi przyniosły im przeboje "Need You Now", "Just a Kiss", "American Honey" czy "I Run to You". Zespół zdobył sześć nagród Grammy. Trzy jego albumy trafiły na szczyt amerykańskiej listy sprzedaży.