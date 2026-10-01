Rihanna należy do najpopularniejszych wokalistek na świecie. Chodź fani domagają się nowej muzyki od lat, artystka zajęta jest innymi sprawami. Prowadzi własną markę kosmetyków Fenty Beauty i bielizny Savage x Fenty. Razem z raperem A$AP Rockym doczekała się trójki dzieci: synów RZA i Riota, urodzonych w 2022 i 2023 roku, oraz córkę Rocki, która przyszła na świat we wrześniu ubiegłego roku. Ogromna rozpoznawalność wiąże się jednak nie tylko z masą fanów, ale i przeciwników, o czym gwiazda mogła przekonać się w marcu tego roku.

Chwile grozy w posiadłości Rihanny

Jak relacjonowały służby w momencie zdarzenia, kobieta przyjechała samochodem pod rezydencję gwiazdy i kilka razy strzeliła w stronę domu oraz stojącej obok przyczepy kempingowej. Na posesji przebywała wówczas Rihanna, jej partner A$AP Rocky i troje ich dzieci. Nikt nie został ranny, a policja zatrzymała napastniczkę chwilę po strzelaninie.

Śledczy nie podali oficjalnie, dlaczego kobieta to zrobiła. Niemiecki serwis "Welt" podaje jednak, że wcześniej wypowiadała się o Rihannie wrogo w mediach społecznościowych. Prokuratura oskarżyła 36-latkę o usiłowanie zabójstwa oraz napaść z użyciem broni.

Ława przysięgłych otworzyła drogę do procesu

Pierwsze zarzuty prokuratorzy przedstawili już w marcu. Akt oskarżenia mogli jednak wnieść dopiero wtedy, gdy ława przysięgłych przeanalizowała dowody i uznała, że zarzut usiłowania zabójstwa jest zasadny. Sędzia orzekła, że oskarżona jest poczytalna i może stanąć przed sądem. Kobieta nie przyznaje się do winy. Na kolejnej rozprawie stawi się pod koniec października.



