BTS bojkotują nową kategorię Grammy. Jest odpowiedź szefa Akademii

W oficjalnym komunikacie członkowie południowokoreańskiego zespołu BTS zaznaczyli, że ich twórczość nie powinna być klasyfikowana według miejsca powstania czy używanego języka. Grupa napisała: "Mamy nadzieję, że muzyka może być słyszana i kochana sama w sobie, ponad regionami i językami", kierując jednocześnie ciepłe podziękowania do swoich fanów za wieloletnie wsparcie.

Nowa kategoria Grammy i jej warunki

Kategoria Asian Pop po raz pierwszy pojawi się na gali rozdania Grammy zaplanowanej na 2027 rok. Według przedstawicieli Recording Academy, celem jej wprowadzenia jest wsparcie rozwijającej się azjatyckiej sceny muzycznej oraz zwiększenie szans na docenienie artystów z tego regionu świata. Kontrowersje wzbudził jednak konkretny wymóg regulaminowy - aby zgłosić album, twórcy muszą w znaczącym stopniu wykorzystać w utworach jeden lub więcej języków azjatyckich.

Właśnie ten warunek stał się głównym powodem krytyki ze strony fanów i komentatorów muzycznych. Fani uważają, że wydzielenie osobnej kategorii, zamiast zacierać granice w muzyce, w rzeczywistości je utrwala.

Odpowiedź szefa Akademii

Do całej sytuacji odniósł się bezpośrednio Harvey Mason Jr., szef Recording Academy, który wyraził zrozumienie dla stanowiska koreańskiej grupy. Jak stwierdził: "Przykro mi, że BTS zdecydowali się nie uczestniczyć w procesie Grammy w tym roku, ale jako twórca muzyki rozumiem i szanuję ich stanowisko". Dodał również, że intencją organizatorów nigdy nie było dzielenie artystów, a jedynie danie większej liczbie twórców szansy na nagrodę: "Więcej kategorii oznacza, że więcej twórczości artystów zostaje zauważone. Nigdy nie chodzi o podział, ale o rozszerzenie grona osób, które mogą zostać docenione przez naszych 15 tys. wyborców".