Britney Spears po raz pierwszy została objęta kuratelą w 2008 roku, kiedy to sędzia przyznał jej ojcu, Jamiemu Spearsowi, prawną kontrolę nad jej życiem i karierą. Gwiazda popu była stale kontrolowana, a jej decyzje dotyczące kariery, podejmowanych współprac, muzyki i dochodów, musiały zmagać się z ciągłym filtrowaniem przez ojca.

Po wieloletnim ruchu "#FreeBritney", zapoczątkowanym przez fanów gwiazdy, Britney udało się w końcu oficjalnie uchylić kuratelę w listopadzie 2021 roku, czyli kilka miesięcy przed tym, jak Spears i Sam Asghari zaręczyli się po około pięciu latach związku. Relacja Britney Spears i Sama Asghariego jednak nie przetrwała.

Britney Spears sięgnęła po pomoc. "Może zostać odebrane jako dowód"

Amerykańskie media doniosły ponad miesiąc temu, że 5 marca br., późnym wieczorem, w hrabstwie Ventura, policja zatrzymała Britney Spears. Powodem podjęcia akcji przez funkcjonariuszy drogówki miała być jazda wokalistki pod wpływem. Podobno skuto ją kajdankami i zawieziono do najbliższego szpitala w celu wykonania badań, a następnie do aresztu. Około godziny 6:00 rano czasu lokalnego 44-latka miała zostać zwolniona.

Według doniesień medialnych piosenkarka 4 maja br. ma stawić się w sądzie, gdzie odpowie na zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem. Okazuje się, że team ikony popu zdążył już wnieść wniosek o skierowanie jej na leczenie, a nie do więzienia. Sama Spears nie sprzeciwiała się takiemu wyjściu z sytuacji i teraz wygląda na to, iż w pełni je zaakceptowała. Według amerykańskich mediów wokalistka gotowa jest przyjąć profesjonalne wsparcie i zaakceptować plan leczenia.

Jak podają amerykańskie portale, Britney Spears trafiła właśnie do placówki, której dokładna lokalizacja nie została ujawniona. Osoby z jej otoczenia od dłuższego czasu sugerowały, aby zwróciła się po pomoc i tym razem piosenkarka postanowiła skorzystać z tej rady i zawalczyć o siebie. Według jednego z informatorów cytowanych przez serwis TMZ, Spears miała przyznać, że dotarła do momentu kryzysowego. "Zdała sobie sprawę, że sięgnęła dna" - przyznał informator portalu.

Jak podaje TMZ, Britney Spears od wielu lat zmaga się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Okazało się, że podczas licznych podróży do Meksyku regularnie uzupełniała zapasy środków. Według serwisu jednym z powodów, dla których Spears zdecydowała się na terapię właśnie teraz, jest tocząca się sprawa sądowa dotycząca prowadzenia samochodu pod wpływem. Według informatora portalu, wokalistka jest świadoma, że "z perspektywy wymiaru sprawiedliwości dobrowolne zgłoszenie się na leczenie może zostać odebrane jako dowód odpowiedzialnego podejścia do własnych problemów".

