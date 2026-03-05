Na razie wiadomo tyle, że Britney Spears została zatrzymana w hrabstwie Ventura. Funkcjonariusze drogówki mieli skuć wokalistkę kajdankami. Po kilku godzinach 44-letnia gwiazda została aresztowana.

Ok. godz. 6 rano lokalnego czasu Britney została zwolniona.

Amerykańskie media podają, że 4 maja wokalistka ma pojawić się w sądzie, gdzie odpowie na zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem.

Britney Spears i jej problemy

W publikacjach przypominane są wydarzenia z jesieni 2025 r., kiedy to Britney wsiadła w swoje BMW, zjeżdżając m.in. na sąsiednie pasy. Kamera zarejestrowała, że wjechała na ścieżkę rowerową, a nawet prowadziła pod prąd.

Britney Spears przez trzynaście lat pozostawała pod kuratelą, która formalnie zakończyła się w listopadzie 2021 roku. Przez ten czas to jej ojciec, Jamie Spears, decydował o każdym aspekcie jej życia - od finansów po kwestie zawodowe i prywatne. Dopiero po medialnej batalii i globalnej akcji #FreeBritney sąd w Los Angeles przyznał wokalistce prawo do samodzielnych decyzji.

