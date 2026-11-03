Britney Spears oskarża siostrę i byłego męża. "Czułam się jak niewolnica"

Britney Spears od dawna wykorzystuje Instagram jako miejsce, w którym opowiada własną wersję wydarzeń z ostatnich kilkunastu lat. Tym razem opublikowała kadr z filmu "Dziewczyny z wyższych sfer" przedstawiający graną przez Dakotę Fanning bohaterkę z uniesionym środkowym palcem. Zdjęciu towarzyszył krótki wpis.

Piosenkarka dwukrotnie powtórzyła w nim, że "znajdzie sobie nową rodzinę". Pomiędzy tymi deklaracjami opisała dwie sytuacje, które uznała za przykłady poniżającego traktowania przez bliskich.

Britney Spears wróciła do wydarzeń sprzed lat

Pierwsza z historii dotyczyła Kevina Federline'a, z którym gwiazda wychowuje synów Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Spears twierdzi, że kiedy przyjeżdżała po dzieci do domu byłego męża, ten nie pozwalał jej nawet skorzystać z toalety. Nie wskazała jednak, kiedy dokładnie miało do tego dochodzić.

Drugie wspomnienie wiązało się z pobytami u Jamie Lynn w Luizjanie. Britney napisała, że mimo trwających po dwa tygodnie wizyt ani razu nie mogła wziąć na ręce swojej siostrzenicy Ivey.

"Sprawili, że czułam się jak niewolnica" - stwierdziła artystka, dodając, że bliscy mieli zatajać przed nią różne sprawy w czasie, gdy ona pracowała pod nadzorem swojego ojca.

Ani Kevin Federline, ani Jamie Lynn Spears nie odnieśli się do jej słów. Osoba z otoczenia młodszej siostry wokalistki przekazała jednak serwisowi Page Six inną wersję wydarzeń. Według niej Britney miała trzymać Ivey na rękach, a dziewczynka lubi swoją ciotkę. Żadnej z tych relacji nie potwierdzono niezależnie.

Rodzinny konflikt Britney Spears trwa od lat

Britney Spears została objęta kuratelą w 2008 roku, a kontrolę nad znaczną częścią jej życia i finansów przejął ojciec, Jamie Spears. Sąd zakończył ten układ dopiero w listopadzie 2021 roku. Od tego czasu wokalistka wielokrotnie zarzucała krewnym, że przez lata nie zrobili wystarczająco dużo, aby jej pomóc.

Relacje sióstr pogorszyły się jeszcze bardziej po premierze książki Jamie Lynn "Things I Should Have Said". Britney nie zgadzała się z przedstawionym w niej obrazem rodzinnych wydarzeń, natomiast jej młodsza siostra zapewniała, że zawsze próbowała ją wspierać.

Nowy wpis pojawił się również po kolejnej wymianie zdań z Federline'em. Britney ostro zareagowała na jego wspomnienia "You Thought You Knew", w których były tancerz opisał ich małżeństwo i wspólne życie.