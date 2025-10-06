Britney Spears na początku lat 2000. uznawana była za królową popu. Wylansowała hity takie jak "Oops!.. I Did It Again", "Gimme More" czy "...Baby One More Time", ustanawiając swoją pozycję na scenie. W 2008 roku sąd przyznał jej ojcu Jamesowi Spearsowi, całkowitą prawną kontrolę nad jej życiem prywatnym oraz zawodowym. Fani starali się pomóc piosenkarce, zaczynając ruch #FreeBritney. W listopadzie 2021 roku artystka została wyzwolona spod kurateli. Mimo tego jej stan psychiczny pozostawia wiele do życzenia.

Gwiazda regularnie w mediach społecznościowych publikuje kontrowersyjne i niepokojące nagrania, na których tańczy lub wysławia się w podejrzany sposób.

Co dzieje się z Britney Spears?

Niedawno anonimowy informator w rozmowie z "Page Six" przekazał, że prywatnie jej zachowanie niewiele różni się od tego, które obserwować możemy w mediach społecznościowych: "Jej zachowanie jest takie samo, jak to, które można zaobserwować w Internecie - ma chwile jasności umysłu i chwile, w których czuje się jak na rollercoasterze".

Dodatkowo brak stałego nadzoru i szeroki dostęp do mediów społecznościowych sprawił, że na jaw wyszło wiele kwestii, z którymi artystka sobie nie radzi: "Nie ma programu ciągłej opieki ani obowiązku terapii, a sama nie widzi potrzeby, by szukać pomocy".

Britney Spears nie utrzymuje relacji z ojcem, skupiona jest jednak na odbudowaniu więzi z synami - 20-letnim Seanem Prestonem i 19-letnim Jaydenem Jamesem. Młodzi mężczyźni odwiedzili niedawno matkę, o czym sama wspomniała we wpisie na Instagramie: "Moi chłopcy musieli wyjechać i wrócić na Maui… w ten sposób wyrażam siebie i modlę się przez sztukę… Ojcze nasz, który jesteś w niebie… nie zależy mi na trosce czy współczuciu, po prostu chcę być dobrą kobietą i być lepsza… mam też wspaniałe wsparcie, więc życzę Ci wspaniałego dnia!!!".

W tym samym poście wyjaśniła również, że bandaże na nodze i siniaki nadgarstkach widoczne na nagraniu to efekt upadku ze schodów: "Spadłam ze schodów u znajomych… było okropnie… czasami (kolano) przeskakuje, nie jestem pewna, czy jest złamane, ale na razie trzyma się!!! Dzięki Bogu".

