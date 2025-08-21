Brent Hinds, współzałożyciel Mastodon, nie żyje. Muzyk zginął w wypadku motocyklowym

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem, 20 sierpnia, na skrzyżowaniu Memorial Drive i Boulevard w południowo-wschodniej części Atlanty. Hinds podróżował motocyklem, gdy kierowca BMW SUV nie ustąpił mu pierwszeństwa, skręcając na skrzyżowaniu. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia muzyka nie udało się uratować. Informację potwierdziło biuro koronera hrabstwa Fulton oraz muzycy z zespołu Mastodon.

Na Instagramie pojawiło się oficjalne oświadczenie zespołu:

"Jesteśmy w stanie niewyobrażalnego smutku i żalu… zeszłej nocy Brent Hinds zmarł w wyniku tragicznego wypadku. Jesteśmy zdruzgotani, w szoku i wciąż próbujemy pogodzić się z utratą tej kreatywnej siły, z którą dzieliliśmy tak wiele triumfów, kamieni milowych i tworzenia muzyki, która poruszyła serca wielu ludzi. Nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i fanami Brenta. W tym trudnym czasie prosimy o uszanowanie prywatności wszystkich.

Spoczywaj w pokoju, Brent." - piszą muzycy.

Współzałożyciel metalowej legendy

William Brent Hinds pochodził z Alabamy, ale swoją karierę rozwijał w Atlancie, gdzie spotkał Troya Sandersa. Początkowo grali razem w zespole Four Hour Fogger, a w 2000 roku - wspólnie z Billem Kelliherem i Brannem Dailorem - założyli Mastodon. Zespół szybko wyrósł na jedną z najważniejszych grup współczesnego metalu, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i fanów na całym świecie.

Burzliwe odejście z Mastodon

W marcu tego roku Mastodon poinformował o rozstaniu z Hindsem, określając decyzję jako "wzajemnie uzgodnioną". Sam muzyk przed kilkoma tygodniami twierdził jednak, że został wyrzucony z grupy, co rzuciło cień na jego relacje z byłymi kolegami z zespołu.

Niespełnione plany koncertowe

Po odejściu z Mastodon artysta planował kontynuować działalność solową. W grudniu miał wystąpić we Wrocławiu, w klubie Zaklęte Rewiry. Koncert nie dojdzie jednak do skutku, a jego śmierć jest ogromną stratą dla fanów metalu na całym świecie.

