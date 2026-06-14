Boy George popularność zdobył jako wokalista grupy Culture Club, jednej z największych gwiazd stylu new romantic. Formacja z przerwami działa od 1981 roku, a w jej dorobku jest ponad 50 mln sprzedanych płyt, a status wielkich hitów zdobyły takie piosenki, jak m.in. "Do You Really Want to Hurt Me" i "Karma Chameleon".

Poza karierą solową George spełniał się też jako trener i juror, występując w brytyjskich i australijskich edycjach programu "The Voice". Jego ostatnią dużą aktywnością, którą obserwowała cała Europa, był występ podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu - wokalista dołączył w półfinale do Senhit Zadik, z którą wykonał utwór "Superstar". Przypomnijmy, iż duet nie awansował do wielkiego finału show.

Boy George ma za sobą ciężką przeszłość. W latach 80. jego kariera przeszła załamanie

Boy George, czyli George Alan O'Dowd urodził się 14 czerwca 1961 roku w Bexley w południowo-wschodnim Londynie. Karierę rozpoczął pod okiem słynnego Malcolma McLarena, legendarnego menedżera punkowej grupy Sex Pistols, który zwrócił uwagę na jego androgyniczny styl. Na przełomie lat 70. i 80. "kolorowy ptak" Boy wraz z przyjacielem Marilyn był regularnym gościem w słynnym klubie Blitz prowadzonym przez Steve'a Strange'a i Rusty'ego Egana z grupy Visage. To właśnie tam gromadzili się fani rodzącego się nurtu "new romantic", a głównym przekazem Strange'a było wpuszczanie do klubu tylko "dziwnych i cudownych" osób.

Największą popularność zapewniły artyście występy z Culture Club, jednym z najpopularniejszych i wpływowych zespołów lat 80. w Wielkiej Brytanii. W latach 1982-1986 formacja umieściła osiem singli w Top 10 brytyjskiej listy, z czego "Do You Really Want to Hurt Me" i "Karma Chameleon" trafiły na sam szczyt. Niestety, Boy George zaczął zmagać się z wielokrotnymi problemami z używkami, przez co wielokrotnie wdawał się w konflikt z prawem. Został nawet skazany na piętnaście miesięcy więzienia, jednak w ostateczności odsiedział jedynie cztery.

"Ludzie mają własne wyobrażenie Boya George'a, które ukształtowało się w mediach. To obraz osoby tragicznej i nawalonej. To prawda, taki jestem, ale jest też we mnie wiele innych rzeczy. Miałem mroczne okresy w swoim życiu, ale to nie wszystko, czym jestem" - mówił w 2007 roku, ale wkrótce po raz kolejny prasa zaczęła donosić o jego kolejnych problemach z prawem.

W 1986 roku kariera wokalisty całkiem się załamała - najpierw aresztowano go za posiadanie nielegalnych substancji, a później w jego domu znaleziono martwego klawiszowca Michaela Rudetsky'ego (był współautorem piosenki "Sexuality" na płytę "From Luxury to Heartache" Culture Club z 1986 roku), który przedawkował. Rodzice zmarłego muzyka wytoczyli George'owi proces, domagając się od niego finansowego odszkodowania za śmierć syna. Wszystko to nałożyło się na konflikty w Culture Club, które doprowadziły do tego, że zespół poszedł w rozsypkę. Sąd ostatecznie odrzucił pozew rodziców Rudetsky'ego, a George zgodził się na leczenie. Wkrótce jednak spotkała go kolejna tragedia - jego przyjaciel Mark Vaultier przedawkował na imprezie, a sam George został wówczas aresztowany w drodze do tego klubu w związku z podejrzeniem posiadania substancji psychoaktywnych.

Głośno komentowaną kwestią były również związki muzyka. Sam w skandalizującej biografii "Take It Like A Man" (1995) przyznał się do miłosnych przygód z Gavinem Rossdale'em (lider Bush i ówczesny mąż piosenkarki Gwen Stefani) czy Kirkiem Brandonem z post-punkowej formacji Spear Of Destiny. Ten ostatni wytoczył Boyowi proces, zarzucając mu kłamstwo. Sąd jednak miał inne zdanie na ten temat, a kluczowe okazały się m.in. zeznania dziewczyny Brandona. Boy George zaangażował się również w romans z perkusistą Culture Club, Jonem Mossem. Romans ten był ukrywany przed innymi muzykami zespołu. Jak wiadomo, był to związek pełen dramatycznych uniesień, miłości, pożądania i nienawiści, która często przeradzała się nawet w fizyczną przemoc.

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