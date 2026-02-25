Błyskawiczna rozprawa i krzyki na korytarzu. Sandra Kubicka i Baron spotkali się w sądzie

Sandra Kubicka i Baron pobrali się w kwietniu 2024 roku. W maju para powitała na świecie syna Leonarda i po zaledwie po kilku miesiącach wpadła w poważny kryzys. Choć modelka wycofała pierwszy pozew i dała związkowi drugą szansę, ostatecznie 28 listopada 2025 roku dokumenty rozwodowe ponownie trafiły do sądu. Teraz małżonkowie w końcu spotkali się na sali rozpraw.

Nerwowa atmosfera na sądowym korytarzu

Pierwsza rozprawa rozwodowa została zaplanowana na środę, 25 lutego na godzinę 8:30. Jak relacjonowały media obecne na miejscu, atmosfera od samego rana była niezwykle gęsta. Napięcia między dawnymi zakochanymi nie dało się ukryć.

Według relacji "Pudelka", w pewnym momencie na korytarzu miało dojść do ostrej wymiany zdań: "Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!" - miał rzucić w kierunku wyraźnie zdenerwowanej modelki muzyk zespołu Afromental. Sytuacja była na tyle napięta, że na miejscu obecni byli prywatni ochroniarze, a w pobliżu czuwali również funkcjonariusze policji.

15 minut i koniec. Co z wyrokiem?

Największym zaskoczeniem okazał się jednak czas trwania samej rozprawy. Choć wokół sprawy narosło mnóstwo emocji, spotkanie na sali sądowej zakończyło się zaledwie po... 15 minutach. Modelka i muzyk opuścili budynek w pośpiechu, unikając rozmów z mediami.

Krótki czas posiedzenia nie oznacza jednak, że para ma już za sobą oficjalne zakończenie małżeństwa. Pytana przez "Fakt" o to, czy zapadł już wyrok, prawniczka Barona, mec. Anna Grabowska ucięła krótko: "Jesteśmy w trakcie". Wszystko wskazuje więc na to, że 15-minutowe spotkanie było jedynie wstępem do dłuższej sądowej batalii i byli partnerzy będą musieli spotkać się na sali rozpraw ponownie.

