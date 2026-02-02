Billie Eilish nie wytrzymała na wizji. Gwiazda uderzyła w politykę Donalda Trumpa

Piosenkarka Billie Eilish razem ze swoim bratem Finneasem O'Connellem, otrzymała Grammy w kategorii "piosenka roku" za utwór "Wildflower". Warto zaznaczyć, że to już dziesiąta statuetka w karierze 24-latki. Tego roku wygrała ona z dość poważną konkurencją - Lady Gagą, Bad Bunnym czy Kendrickiem Lamarem. Spore poruszenie wywołało również przemówienie artystki, w którym bezpośrednio odniosła się do działań ICE. Gwiazda nie gryzła się w język.

Billie Eilish ostro o ICE podczas przemówienia na Grammy

Odbierając statuetkę, Billie Eilish poświęciła chwilę, by zwrócić uwagę na poważny problem, jakim jest polityka imigracyjna prowadzona przez prezydenta USA, Donalda Trumpa: "Nikt nie jest legalny na tej ukradzionej ziemi. (...) Musimy walczyć, protestować, mówić, a nasz głos naprawdę ma znaczenie, ludzie też. ******** ICE". Na jej kołnierzu, w ramach protestu zobaczyć mogliśmy przypinkę z napisem "ICE Out". Artystka zaznaczyła, że działania tej organizacji doprowadziły do śmierci dwóch obywateli USA, a jej słowa owacjami poparła m.in. Sabrina Carpenter.

Czym jest ICE?

ICE to skrót od Immigration and Customs Enforcement (tłum. Służba Imigracyjna i Celna). Głównym założeniem agencji federalnej jest kontrolowanie oraz deportowanie osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych bez odpowiednich dokumentów.

Zagraniczne media informują, że działania te realizowane są w sposób szkodliwy, a agenci nadużywają swojej siły oraz stosują przemoc, nawet gdy sytuacja tego nie wymaga. Często poszkodowanymi są sami obywatele USA. W 2025 roku aż 32 osoby zmarły w ośrodkach detencyjnych w wyniku aresztowań ICE - to najwyższy od ponad 20 lat wynik. Za sprawą licznych protestów sytuacja nabiera powagi, życie tracą również cywile, nie tak dawno informowano m.in. o zabójstwie Renée Good oraz Alexa Prettiego w Minneapolis.

