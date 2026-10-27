"Koncerty Beth Hart to zawsze spotkanie z artystką prawdziwą. Tu emocji nie owija się w bawełnę, to emocje z głębi duszy, uczucia płynące z serca i tkwiące głęboko, gęsto w każdej nucie" - czytamy w zapowiedzi występu Amerykanki w NOSPR w Katowicach, który odbędzie się 6 lipca 2027 r.

Beth Hart powraca do Polski na kolejny koncert

Wokalistka współpracowała ze Slashem i Tootsem Thielemansem, koncertowała z Jeffem Beckiem oraz wielokrotnie z Joe Bonamassą. Wraz ze swoim zespołem nagrała jedenaście płyt studyjnych. Na koncie ma m.in. nagrody European Music Awards i nominacje do Grammy.

Charakterystyczny, zadziorny głos i iście rock'n'rollowy życiorys prowokują często porównania do Janis Joplin, choć sama Beth Hart już za nimi nie przepada. Mimo iż zaśpiewała tytułową rolę w off-broadwayowym musicalu "Love, Janis", teraz woli pracować na własne nazwisko i uciekać przed zaszufladkowaniem.

"To śpiewanie pełną sobą - prosto z trzewi. Nie stara się robić tego zachowawczo i często zmienia przebieg koncertu pod wpływem emocji czy reakcji publiczności - bez wyuczonego scenariusza, spontanicznie, bez ukrywania prawdziwych emocji" - pisał Damian Westfal w relacji dla Interii po ostatnim koncercie w Hali COS Torwar w Warszawie (14 lipca 2026 r.).

Miesiąc wcześniej Beth Hart wypuściła rozszerzoną wersję ostatniej płyty "You Still Got Me", na której gościnnie zagrał m.in. wspomniany Slash, gitarzysta Guns N' Roses. To wydawnictwo promował nowy singel "Mean Ole Man of Mine".

Beth Hart - burzliwy życiorys i imponujący głos

Beth Hart jako 4-latka odkryła miłość do muzyki. Najpierw zgłębiała tajniki muzyki klasycznej, zachwycając się fortepianowymi dziełami Bacha, Mozarta i Beethovena, następnie odkrywając dorobek Etty James, Otisa Reddinga czy grupy Led Zeppelin.

Mimo że chciała studiować śpiew i grę na wiolonczeli, nie potrafiła pogodzić udziału w konkursach dla młodych talentów z wymaganiami stawianymi przez liceum muzyczne. Zamiast tego wybrała praktyczną drogę nauki i założyła pierwszy zespół. Jej talent zwrócił uwagę branży w osobie menedżera Davida Wolffa (odkrył m.in. Cyndi Lauper).

Dzięki jego staraniom Hart swoją pierwszą płytę "Immortal" (1996 r.) nagrała dla legendarnej Atlantic Records. Bardzo ciepło przyjęty debiut zaowocował 9-miesięczną trasą koncertową, w trakcie której powstał materiał na kolejne wydawnictwo, "Screaming for My Supper" (1999 r.), z którego pochodzi jeden z jej większych hitów, autobiograficzna ballada "L.A.Song (Out of This Town)". W tym utworze opisuje swoje doświadczenia z depresją (po latach opowiadała o tym, jak została porzucona przez ojca, który trafił do więzienia; dodatkowo siostra zmarła z powodu komplikacji związanych z AIDS).

Wraz ze wzrostem popularności Beth Hart spotęgowały się też jej problemy z używkami, psychozą maniakalno-depresyjną i prawem (za podrabianie recept trafiła do więzienia). Z pomocą przyszedł jej ówczesny menedżer, dzisiaj mąż wokalistki, Scott Guetzkow, dzięki któremu rozpoczęła długą i bolesną batalię z uzależnieniami i własną psychiką.

"Przebyłam długą, uzdrawiającą drogę i teraz czuję się dobrze z moimi ciemnymi sekretami, dziwactwami i rzeczami, których się po prostu wstydzę. Ale znakomicie się czuje z tymi wszystkimi rzeczami, które sprawiają, że jestem szczęśliwa" - podkreśla wokalistka.