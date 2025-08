Bedoes stanął w płomieniach w trakcie koncertu. Publiczność była w szoku

Bedoes, czyli Borys Śliwerski, jeden z czołowych reprezentantów polskiej sceny hip-hopowej młodego pokolenia, ponownie zaskoczył publiczność. Podczas występu na festiwalu Salt Wave w Jastarni przygotował spektakularne show z użyciem pirotechniki. W kulminacyjnym momencie koncertu raper… stanął w płomieniach.

Sytuacja miała miejsce podczas wykonywania utworu "Delfin", który pochodzi z drugiej płyty artysty. W tekście pojawiają się słowa:

"Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba. Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba" - i to właśnie te wersy Bedoes postanowił zilustrować dosłownie.

Kurtka w ogniu i skok do basenu

Widownia była świadkiem niecodziennego widowiska. W pewnym momencie kurtka rapera została oblana łatwopalną substancją i zajęła się ogniem. Artysta pozostał niewzruszony - przez kilkadziesiąt sekund kontynuował występ, jakby nic się nie działo. Na koniec wskoczył do znajdującego się na scenie basenu z wodą, gasząc płomienie.

"Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba" - powiedział chwilę przed skokiem. Efektowny, choć ryzykowny zabieg spotkał się z owacją publiczności i błyskawicznie rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych.

Fani Bedoesa w ekstazie

Reakcje internautów były natychmiastowe. Komentarze pod nagraniem na TikToku mówią same za siebie:

"Nie wierzę, uwielbiam go", "Bedi się pali, a my nadal tacy mali", "To jest wasz idol? Bo mój tak", "Grubo", "Jest ogień" - pisali zachwyceni fani.

Spektakl z ogniem był w pełni zaplanowany i zrealizowany pod kontrolą, choć wielu obserwatorów przyznało, że zrobił na nich ogromne wrażenie.

Zapowiedź kolejnych występów

Po koncercie raper spotkał się z fanami i zdradził, że planuje powtórzyć trik z ogniem podczas swoich sierpniowych koncertów w Poznaniu i Warszawie. To nie pierwszy raz, gdy Bedoes przyciąga uwagę niestandardowym podejściem do występów - artysta znany jest z przekraczania granic scenicznego wyrazu i łączenia muzyki z silnym przekazem wizualnym.

Kolaboracje i sukcesy Bedoesa

Bedoes ma na koncie wiele sukcesów - od diamentowego singla "Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach (na zawsze)", przez współprace z Lanekiem, Taco Hemingwayem czy ReTo, po duet z Dodą. Ich wspólne utwory "Dom" i "Diamenty" odbiły się szerokim echem w sieci. Sam artysta nie ukrywał, że współpraca z Rabczewską była dla niego spełnieniem marzenia.

Artysta, który idzie w ogień - dosłownie i w przenośni

Bedoes od lat nie boi się poruszać trudnych tematów: od presji społecznej po zdrowie psychiczne. Teraz poszedł o krok dalej - jego widowiskowy występ w ogniu nie tylko dosłownie zrealizował wers z utworu, ale też rozpalił dyskusję o granicach scenicznej ekspresji. Jak daleko można się posunąć, by zostawić ślad w pamięci publiczności? Bedoes udowodnił, że jest gotowy "zrobić to, co trzeba".

