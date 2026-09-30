Bedoes i Łatwogang uspokajają po zamieszaniu z Cancer Fighters. "Wszystkie pieniądze idą dla dzieci"

Wątpliwości pojawiły się po publikacji "Rzeczpospolitej". Dziennikarze przeanalizowali sprawozdanie finansowe spółki Boxing Challenge, która pod szyldem fundacji organizuje charytatywne gale bokserskie. Z danych za ubiegły rok wynika, że wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze przekroczyły 218 tys. zł. Przygotowanie czterech wydarzeń kosztowało natomiast około 137 tys. zł.

W porównaniu z kwotą zebraną podczas streamu to niewielkie sumy. Mimo to w mediach społecznościowych część internautów zaczęła sugerować, że wpłaty widzów mogą nie trafić w całości do potrzebujących.

Cała suma ze zbiórki trafi na polską onkologię

Fundacja Cancer Fighters szybko opublikowała oficjalne stanowisko. Organizacja podkreśliła, że od początku deklarowała przekazanie całej zebranej kwoty na pomoc chorym dzieciom: "Szanowni Państwo, deklarowaliśmy to od początku, ale powtórzymy raz jeszcze. 292 miliony złotych trafią do dzieci chorych na raka. 100 proc. kwoty zebranej podczas streamu Łatwoganga i Bedoesa 2115 zostanie przekazane na polską onkologię" - napisano w oświadczeniu.

Fundacja wyliczyła też, na co trafiły już część pieniędzy: ponad 30 mln zł na zamknięcie zbiórek dla 323 dzieci, po 1 mln zł dla 17 dziecięcych oddziałów onkologicznych oraz 52 mln zł na modernizację specjalistycznych klinik w Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku.

Według organizacji na konkretne cele rozdysponowano dotąd ponad 100 mln zł. Kolejne inicjatywy są w przygotowaniu. Jedną z nich jest program grantowy dla mniejszych organizacji wspierających onkologię.

"Od 1 października rusza nabór wniosków do programu grantowego dla innych małych organizacji wspierających onkologię. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 2 miliony złotych. Kolejne projekty są procedowane" - dodano.

Łatwogang uspokaja fanów

Łatwogang udostępnił oświadczenie fundacji na Instagramie i dodał od siebie krótki komentarz, zarzucając części mediów przesadne nagłówki: "Wczoraj w internecie zaczęły pojawiać się artykuły z clickbaitowymi nagłówkami sugerującymi, że nie wszystkie pieniądze z kwietniowej zbiórki pójdą dla dzieci, co nie jest prawdą. Wszystkie pieniądze ze zbiórki idą dla dzieci" - zaznaczył stanowczo.

Bedoes 2115: "ustaliliśmy to od razu"

Głos zabrał też Bedoes 2115. Raper zwrócił się do obserwujących i opowiedział, że zaraz po transmisji pojechał do Wrocławia na rozmowę z przedstawicielami fundacji. Chciał od razu mieć pewność, na co pójdą pieniądze od widzów: "Po zakończeniu streama pierwsze, co zrobiłem, to pojechałem do Wrocławia. Spotkałem się z Markiem, spotkałem się z Olą, spotkałem się z ludźmi z fundacji i powiedziałem: słuchajcie, 100 proc. tej kwoty, która jest zbierana, idzie na leczenie. Nie na cele statutowe, nie na wypłaty i tak dalej. Wszystko idzie na leczenie" - mówił raper.

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"Dzięki wszystkim, którzy wspierają, i proszę, nie wątpijcie w dobre serca tych, którzy mają dobre serca" - dodał w swoim nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Akcję "Diss na raka" Łatwogang zorganizował pod koniec kwietnia razem z raperem Bedoesem 2115. Ich charytatywna transmisja miała wesprzeć podopiecznych fundacji Cancer Fighters.