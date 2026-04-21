"'Ciągle tutaj jestem (diss na raka)' to utwór nagrany przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan we współpracy z Fundacją Cancer Fighters, który nie celuje w scenę, tylko w chorobę" - czytamy w opisie nagrania, który błyskawicznie podbił polski internet (ponad 2 mln odsłon).

Rapera w utworze wsparła 11-letnia Maja, która zmaga się z poważną chorobą. Bedoes w ostatnich miesiącach regularnie odwiedzał dzieci i młodzież na oddziałach onkologicznych.

"To opowieść o oporze wobec choroby i o emocjach, które nie muszą niszczyć od środka, jeśli uda się nadać im właściwy kierunek" - podkreślają twórcy.

Tekst utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" współtworzyła Aleksandra Kopyść, za muzykę odpowiadają Voskovy, Kubi Producent i ENZU, który odpowiedzialny jest również za miks i mastering.

Bedoes i "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)"

W akcję zaangażował się popularny youtuber i tiktoker Łatwogang, który ma na koncie piosenki nagrane z Roxie Węgiel, Alberto i Bambi. Prowadzi on obecnie 9-dniowy stream charytatywny, podczas którego bez przerwy słucha on wspomnianego dissu Bedoesa.

Podczas tego wydarzenia zebrano już ponad 2,1 mln zł na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Poza Bedoesem wpłacili też m.in. SVM!R, Wojan i Young Multi.

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP