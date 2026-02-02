Najważniejsza noc dla muzyki przyniosła masę zaskoczeń, triumfów, podsumowań, ale nie zabrakło również politycznych stanowisk i nawoływań ze sceny. 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy podsumowała najpopularniejszych artystów, ich utwory i wkład twórców w kulturę, która przez ostatni rok rozwijała się za przyczyną muzycznych eksperymentów.

Kultowe statuetki zostały przyznane aż w 95 kategoriach - nagrody w tych najważniejszych trafiły m.in. do Lady Gagi, Olivii Dean, Kendricka Lamara, Billie Eilish oraz Bad Bunny'ego, który nieoficjalnie stał się najgorętszym nazwiskiem wieczoru.

Bad Bunny głośno nawołuje ze sceny. "Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno"

Tegoroczne rozdanie nagród Grammy wiązało się z politycznymi stanowiskami, nawoływaniami i protestami. Bad Bunny również odniósł się do polityki migracyjnej Donalda Trumpa i nawiązał do amerykańskich funkcjonariuszy służb imigracyjnych.

"Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno: ICE, wynoście się. Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy obcymi. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami" - nawoływał Bad Bunny, odbierając Grammy, a widownia zamarła, po czym zaczęła głośno klaskać i krzyczeć w akcie wsparcia.

Przypomnijmy, że pochodzący z Portoryko wokalista jest jedną z największych gwiazd latynoskiego popu. Artysta ogłosił trasę koncertową "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", promującą album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ("Baile Inolvidable", "Nuevayol" czy tytułowe "DTMF"), a bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Artysta wstąpi w jej ramach również do Polski - koncert odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie 14 lipca 2026 roku.

Bad Bunny broni swojego pochodzenia. "Dla mnie to więcej niż osiągnięcie"

Kontrowersje co do występu Bad Bunny'ego na nadchodzącym Super Bowl Halftime Show nie gasną. Przypomnijmy, że w trakcie występu artysty mają pojawić się agenci amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego, którzy mogą zatrzymać i deportować samego artystę, ale i wyłapywać jego słuchaczy przebywających w Stanach nielegalnie. Bad Bunny stwierdził, że po Halftime Show nie będzie już występował w USA - na rozpisce dat jego trasy koncertowej próżno szukać koncertów w Stanach Zjednoczonych.

"Nie obchodzi mnie czy to koncert Johnny'ego Smitha, Bad Bunny'ego, czy kogokolwiek innego. Będziemy egzekwować prawo wszędzie. Zapewnimy Amerykanom bezpieczeństwo. Takie są wytyczne prezydenta. Jeśli przebywasz w tym kraju nielegalnie, wyświadcz sobie przysługę i wracaj do domu. Nie ma miejsca, w którym można zapewnić bezpieczne schronienie osobom przebywającym w tym kraju nielegalnie. Ani podczas Super Bowl, ani gdziekolwiek indziej. Znajdziemy was. Zatrzymamy was. Umieścimy was w ośrodku detencyjnym i deportujemy" - zapowiedział bliski współpracownik Donalda Trumpa, Corey Lewandowski w podkaście Benny'ego Johnsona.

"Szczególnie wszystkim Latynosom i Latynoskom na świecie, tutaj w Stanach Zjednoczonych, którzy pracowali, aby otworzyć te drzwi. To więcej niż zwycięstwo dla mnie, to zwycięstwo dla nas wszystkich. Nasze ślady i nasz wkład w ten kraj - nikt nigdy nie będzie w stanie tego odebrać ani wymazać" - wyznał muzyk podczas występu w Saturday Night Live, co spotkało się z falą oklasków widowni.

Bad Bunny zakończył swój monolog, zwracając się bezpośrednio do Donalda Trumpa i mówiąc po angielsku: "A jeśli nie rozumiesz, co właśnie powiedziałem, masz cztery miesiące na naukę!". Do występu artysty na Super Bowl Halftime Show pozostał już tylko tydzień - show odbędzie się w niedzielę, 8 lutego br.

