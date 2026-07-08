Ariana Grande jest w trakcie trasy "The Eternal Sunshine Tour" i, choć szykuje się już do premiery nowego albumu, zatytułowanego "petal", koncertowo nie zwalnia tempa i wciąż odwiedza nowych fanów w różnych miastach. Teraz na jaw wyszła informacja, iż gwiazda skonfrontowała się ze swoim najsławniejszym sobowtórem - Paige Niemann. Co jej powiedziała?

Tuż po wydaniu singla "hate that i made you love me" Ariana Grande rozpoczęła trasę pod szyldem "The Eternal Sunshine Tour" koncertem w Oakland w Kalifornii. Powrót gwiazdy na scenę po siedmiu latach od jej poprzedniej trasy, "Sweetener World Tour", zachwycił fanów i sprawił, że niektórzy z nich z jeszcze większym zaangażowaniem szykują się na swoją datę koncertu albo z trudem wciąż szukają dostępnych biletów.

Najnowszy utwór Ariany Grande, "hate that i made you love me", zapowiada album "petal", który na półki sklepowe ma trafić już 31 lipca br. Choć rozpoczęta trasa promuje głównie krążek "eternal sunshine deluxe: brighter days ahead", w setliście pierwszego koncertu znalazło się kilka nawiązań do starszych utworów piosenkarki - oprócz takich hitów jak "yes, and?", "Break Free", "Into You" czy "Dangerous Woman" widownia w Oakland usłyszała chociażby "Honeymoon Avenue" z pierwszej płyty Ariany, zatytułowanej "Yours Truly".

Ariana Grande odezwała się do swojej sobowtórki. "Gdybym ci tego nie powiedziała, żałowałabym"

Nowy muzyczny rozdział Ariany Grande przypadł również do gustu Paige Niemann, która upodobniła się do kolejnej zmiany wizerunku przez wokalistkę. Sobowtórka przyznała w swoim najnowszym dokumencie "Turning the Paige", iż została skonfrontowana przez samą gwiazdę.

"Jestem zaszczycona i jestem pewna, że jesteś bardzo miła. Ale chciałam tylko, żebyś wiedziała, że przejrzałam trochę twoją stronę i myślę, że ktoś powinien ci to powiedzieć, jeśli jeszcze tego nie zrobił, że jesteś bardzo piękna taka, jaka jesteś. Bez całego tego makijażu i prób upodobnienia swojej twarzy do czyjejś innej i tak dalej. Musiałam to powiedzieć, bo to prawda. Zawsze rób to, co cię uszczęśliwia, oczywiście, ale gdybym ci tego nie powiedziała, żałowałabym. Jesteś piękna taka, jaka jesteś. Trzymaj się" - napisał do Niemann na Instagramie Ariana Grande.

Przypomnijmy, że głównym problemem w przypadku Niemann nie było samo upodabnianie się do gwiazdy, tylko zarabianie na odważnych materiałach w niebieskiej platformie. Na początku września 2022 roku Niemann założyła konto na OnlyFans, czyli istniejącej od 2016 roku brytyjskiej platformie dla twórców. W serwisie użytkownicy wykupują subskrypcję od wybranych przez siebie kreatorów, a w zamian otrzymują od nich oryginalny kontent. Każdy twórca otrzymywał wtedy aż 80% zarobków z subskrypcji. Fanom nie spodobał się fakt, iż Niemann korzystała z charakterystycznego looku Grande, aby zarabiać na kontencie, który może mieć nawet charakter seksualny.

"Straszny sobowtór", "Paige, ty już naprawdę przesadzasz", "To powinno być karalne", "Ona nie ma swojego życia czy jak?", "Myślę, że Paige ma poważne zaburzenia osobowości", "Wyglądają jak klony" - komentują zniesmaczeni fani na instagramowym profilu Niemann.